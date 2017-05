Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Nashville, ki je bil po rednem deu osmi v Zahodni konferenci, je blizu finala. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nashville pred prvo uvrstitvijo v finale

Rangersi nadigrali Ottawo

3. maj 2017 ob 09:20

New York - MMC RTV SLO

Z novo zmago nad St. Louisom se je Nashville povsem približal konferenčnemu finalu Lige NHL, ki si ga lahko zagotovi že v noči na soboto. Na Vzhodu so se v igro vrnilli New York Rangersi.

Nashville je s sedmo zmago na osmi tekmi letošnje končnice, tokrat je bilo 2:1, nad St. Louisom povedel s 3:1. Rangersi so na domačem ledu premagali Ottawo s 4:1 in zaostanek v seriji znižali na 1:2.

V Nashvillu sta mreži mirovali vse do zadnje tretjine, ko je v 46. minuti Predatorje v vodstvo popeljal Ryan Ellis. Osem minut pozneje je vodstvo povišal Jaems Neal, končni izid pa je v 57. minuti postavil Joel Edmundson. V vratih Nashvilla je spet blestel pekka Rinne, ki je ustavil 32 strelov. Na drugi strani je Jake Allen zbral 23 obramb.

Z osmo zaporedno zmago na domačem ledu v končnici je Nashville pred uvrstitvijo v prvi konferenčni finale nasploh. "To bi bilo čudovito za ta klub. Usoda je zdaj v naših rokah," je bil po še eni vrhunski predstavi zadovoljen Rinne. St. Louis je doživel zaporedna poraza prvič po začetku marca.

V New Yorku so si Rangersi hitro opomogli po dveh porazih v Ottawi. V prvi tretjini sta zadela Mats Zuccarelolo in Michael Grabner, za gladko zmago pa sta v drugem delu poskrbela Rick Nash in Oscar Lindberg. Poraz je v 39. minuti omilil Jean Gabriel Pageau.

Vsi so se strinjali, da je bila odločilna prva tretjina. "Tekma je bila izgubljena v uvodni tretjini. Bili so pripravljeni in lačni. Nismo jim bili kos v tej želji. To je to," je povedal trener Ottawe Guy Boucher. Oba vratarja Anderson in Lundqwist sta zbrala po 26 obramb. Naslednja tekma bo v noči na petek prav tako v New Yorku.

VZHOD, polfinale:

NY RANGERS - OTTAWA (1:2)

4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Zuccarello 6., Grabner 14., Nash 33., Lindberg 39.; Pageau 39.

Obrambe: Lundqvist 26; Anderson 26.



Sreda:

PITTSBURGH - WASHINGTON (2:1)



ZAHOD, polfinale:

NASHVILLE - ST. LOUIS (3:1)

2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Ellis 46., Neal 54.; Edmundson 57.

Obrambe: Rinne 32; Allen 23.



Sreda:

EDMONTON - ANAHEIM (2:1)

R. K.