Naslednja misija (ne)mogoče: osvojiti Wembley

"Če hočemo na svetovno prvenstvo, je treba zmagati tudi na takšnih tekmah"

5. september 2017 ob 09:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski nogometaši v boju za dodatne kvalifikacije usode nimajo več izključno v svojih nogah, Slovaki in Škoti pač. Za upanje na čudež bodo morali 5. oktobra najprej premagati Angleže, ki so v kvalifikacijah že osem let neporaženi.

Zgodovina "čudovite igre" je polna številnih neverjetnih zgodb, razburljivih zasukov, velikih preobratov in dramatičnih razpletov, v pričakovanju ugodnega spleta dogodkov pa bodo mesec dni zdaj znova živeli tudi slovenski ljubitelji nogometa. Poleg tekme v Londonu bodo z zanimanjem pogledovali še 550 kilometrov severneje v Glasgow, kjer bo dvoboj Škotske in Slovaške.

Visoka zmaga s 4:0 nad skromno Litvo, ki je 99. reprezentanca na lestvici Fife, kar je deset mest slabše od Ferskih otokov, je v slovensko izbrano vrsto vrnila vsaj nekaj optimizma, ki je izpuhtel v petek po slabi predstavi in bolečem porazu na Slovaškem. Daleč daleč je še vedno uvrstitev na svetovno prvenstvo v Rusiji, a upanje še tli.

"Če hočemo na svetovno prvenstvo, je treba zmagati tudi na takšnih tekmah, kot bo na Wembleyju," je bistvo povzel Valter Birsa, ki je sinoči dosegel sedmi gol za reprezentanco. Proti Litvi je zadel že pred dvema letoma, a tedaj z 11-metrovke, iz igre pa je v izbrani vrsti zadnjič zatresel mrežo na prijateljski tekmi proti Kanadi v Celju novembra 2013.

Verbič: V Anglijo bomo šli sproščeni

"Če bi zmagali v Londonu, bi bil presrečen. Povrnili bi jim za vse poraze, ki so nam jih zadali v preteklosti," se je pridušal kapetan Boštjan Cesar in nadaljeval: "Ne bo lahko, a verjamemo vase. Poskušali bomo narediti vse, kar se da. Selektor je srečen, če igramo v klubih in pridemo na zbor zdravi. Upam, da bomo prihodnji mesec v dobrem stanju, čeprav je normalno, da se težko zgodi, da smo vsi na najvišji ravni, saj imamo omejen izbor igralcev. Ker bo tekma že v četrtek, bo spet malo časa za priprave. Treba se bo hitro prilagoditi in dojeti navodila selektorja."

Morda bodo ob zid potisnjeni Slovenci čez natančno 30 dni res odigrali tekmo svojih karier in spisali novo pravljico, pustimo se presenetiti. Angleži kljub pridnemu zbiranju točk še zdaleč ne blestijo in vsekakor še iščejo pot k vrnitvi v klub najboljših evropskih reprezentanc. Ali kot je dejal Benjamin Verbič: "Slovaki so na Wembleyju povedli. Upam, da bomo tudi mi in nato zdržali do konca. V Anglijo bomo šli sproščeni, mogoče nam bo zaradi tega lažje. Imamo težave na gostujočih tekmah, kjer nam ne uspe razviti svoje igre. Mislim, da bi si morali več upati, iti bolj naprej in igrati presing, tako kot smo ga danes praktično vso tekmo. Z izjemo uvodnih 20 minutah, ko smo zaradi prevelike želje delali preveč napak, smo pustili zelo dober vtis."

Litva, ki igra precej bolje doma na umetni travi, je pomenila priložnost, da Katančevi fantje nekoliko potisnejo v pozabo neuspešen večer v Trnavi, kar jim je gotovo uspelo. "Po tekmi na Slovaškem nam ni bilo lahko, vedeli smo, da nismo odigrali dobre tekme. Nismo dobivali t. i. drugih žog, zato so nas prisilili, da smo se povlekli nazaj. Deležni smo bili kritik, a sam s tem nimam težav, to je sestavni del nogometa. Za novo tekmo ni bilo veliko časa za pripravo in ni se bilo lahko zbrati, toda pogovorili smo se in tokrat vendarle pokazali pravi karakter. Borbenost moramo zdaj prenesti tudi na naslednje tekme. Pozitivno je tudi to, da nismo prejeli zadetka," je menil Cesar. Litovci, ki so doživeli peti zaporedni poraz, so v drugem polčasu po golu za 2:0 tudi fizično padli.

Premešana vezna vrsta

Srečko Katanec je premešal vezno vrsto in na igrišče poslal tri druge nogometaše kot v petek. Valter Birsa, Rene Krhin in Amedej Vetrih so ostali na klopi, igrali pa so debitant Jan Repas, Rajko Rotman in Verbič. V napadu je bil namesto Tima Matavža Andraž Šporar. "Novi igralci so pokazali, da so kakovostni in da lahko igrajo za reprezentanco. Odigrali so na najvišji ravni," je novince pohvalil kapetan.

"Bilo je neverjetno. Že od majhnega sem si želel igrati za reprezentanco. Zdaj se moram dokazati v Caenu, da me bo selektor še večkrat vpoklical," je bil zadovoljen 20-letni Repas.

Rotman, ki od začetka leta v Turčiji spet redno igra - najprej za Kayserispor, zdaj pa za Göztepe - se je prvič po marcu 2015 in prijateljski tekmi v Katarju znašel v začetni postavi Slovenije: "Veliko je bilo negativnosti, odgovorili smo na pravi način. Pokazali smo, da znamo biti agresivnejši in bolj živi ter boljši z žogo. Čakal sem na svojo priložnost in prišla je danes. To je neka nagrada in spodbuda za naprej. Vedno rad pridem na zbor in tudi s ponosom sedim na klopi, če je treba. Glede svoje igre pa bi dejal, da zmorem še veliko več in mislim, da bo še boljše."

Slovenska reprezentanca bo po gostovanju v Angliji kvalifikacije sklenila v nedeljo, 8. oktobra, s srečanjem v Stožicah proti Škotski. Če bi se tri dni prej zgodil idealni scenarij, bi bili v Ljubljani res priča pravemu spektaklu.

Matej Rijavec