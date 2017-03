Naslov državnega prvaka najtežje ubranijo v Angliji

Leicester bi lahko postal šele drugi angleški nogometni klub, ki bi že leto po naslovu državnega prvaka nazadoval v nižji rang tekmovanja.

V teh dneh se precej piše o Leicestru, ki se je po slabši sezoni odločil, da se poslovi od trenerja Claudia Ranierija. V povezavi s to temo na portalu Športni SOS odgovarjamo na nekaj vaših vprašanj.

916. Glede na stanje v angleški nogometni ligi me zanima ali je že kdaj kateri klub leto po osvojitvi naslova (Leicester) prvak izpadel v drugo ligo? Zanima me, če se je to že kdaj zgodilo v petih najmočnejših ligah!

Jože Pogačnik

Leicester se leto po nenadejanem naslovu angleškega prvaka zdaj krčevito borijo za obstanek med elito. Če bi lisice takoj po naslovu izgubile status elitnega ligaša, to ne bi bil prvi tovrstni primer med ligami petice.

Prvi tovrstni primer se je zgodil prav na Otoku. Nogometaši Manchester Cityja so v sezoni 1936/1937 osvojili svoj prvi naslov državnega prvaka, naslednjo sezono pa so v 22-članski konkurenci končali na predzadnjem mestu in se skupaj z WBA-jem preselili v nižji rang tekmovanja. To je bila sila nenavadna sezona, saj je prvaka Arsenala (52 točk) in zadnji WBA (36) ločilo vsega 16 točk, igralci Manchester Cityja pa so za nameček zabili celo največ golov (80) med vsemi prvoligaši, a vseeno niso mogli zadržati statusa prvoligaša.

Drugi primer se je zgodil v nemški Bundesligi. Nürnberg je bil eden od velikanov nemškega nogometa, saj je še pred ustanovitvijo Bundeslige zagotovil osem naslovov državnega prvaka. V sezoni 1967/1968 je postal prvak Bundeslige. V tednih po koncu sezone se je vodstvo kluba odločilo, da proda dobršen del najbolj izkušenih igralcev, kar je klub naslednjo sezono plačal z izpadom v nižji rang tekmovanja.

Preostala primera sta vezana na Italijo in škandal z nameščanjem izidov. Milan je v sezoni 1978/1979 postal državni prvak, kar je bil za rdeče-črne jubilejni deseti naslov. Leto kasneje so sicer osvojili tretje mesto, a bili zaradi škandala skupaj z Laziem poslani v Serie B. Juventus je v sezoni 2004/2005 in 2005/2006 osvojil dva naslova prvaka, a oba izgubil zaradi afere calciopoli, ena od kazni je bila, da je sezono 2006/2007 moral odigrati v drugoligaški konkurenci.

917. V kateri od petih elitnih lig je aktualni prvak najpogosteje ubranil naslov prvaka?

Boštjan

To velja za špansko nogometno ligo, ki se ponaša z največ ubranjenimi naslovi državnega prvaka tako po absolutnem številu kot po odstotku. Podrobnosti so v tabeli.

Liga Ubranil Sezone Odstotek Španija 32 84 38,10 Nemčija 18 52 34,62 Italija 26 83 31,33 Francija 21 77 27,27 Anglija 25 116 21,55



Opomba: V resnici je bila v vsaki ligi odigrana sezona več (a za prvaka zadnje - lanske - še ni znano, če bo ubranil naslov).

918. Zanima me še povprečna uvrstitev državnega prvaka v istih ligah v naslednji sezoni?

Boštjan

Analiza pokaže popolnoma enaka razmerja. Najvišjo uvrstitev je dosegel španski prvak (povprečje 2,68), sledijo nemški (3,29), italijanski (3,48), francoski (4,03) in angleški (5,16).

To le potrjuje prepričanje, da je najtežje postati angleški nogometni prvak. K temu lahko dodamo podatek, da je lani Juventus petič zapored postal državni prvak, PSG in Bayern četrtič, Barcelona pa drugič. Na drugi strani v Angliji nihče ni ubranil naslova državnega prvaka vse od sezone 2008/2009, ko je to uspelo Manchester Unitedu, niz pa se bo podaljšal še vsaj za eno leto, saj Leicester več ne more biti prvak.

