Naslov v Logatec, MVP Matic Urbas

Med članicami najboljša Ilirija

14. avgust 2017 ob 19:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Logatec je prvič osvojil naslov državnih prvakov v košarki 3x3. V napetem finalu je z 19:17 premagal Piran.

V nedeljo je na Pogačarjevem trgu v Ljubljani potekal zaključni del sezone Samsung državnega prvenstva v košarki 3x3. V lepem vremenu in ob glasnem navijanju se je 31 ekip pomerilo v sedmih kategorijah za naslove državnih prvakov. Med člani se je pri moških za naslov borilo osem ekip, ki so bile na turnirju razporejene v dve skupini po štiri. Prvo mesto je v skupini A dosegla ekipa Pirana, ki je bila v skupinskem delu neporažena, drugo mesto pa so osvojili košarkarji Logatca. V Skupini B je bil prvi Kranj, drugo mesto pa so si priigrali člani ekipe Ljubljana East.

Za najkoristnejšega igralca turnirja (MVP) so razglasili člana zmagovalne ekipe Matica Urbasa. Izvedli so tudi tekmovanja v zabijanju. Zmagal je Tevž Ružič. V metanju trojk je bil najboljši Stojan Đekanović.

Finale:

3X3 PIRAN - 3X3 LOGATEC 17:19

Polfinale:

3X3 PIRAN - 3X3 LJUBLJANA EAST 21:12

3X3 KRANJ - 3X3 LOGATEC 18:22



Med članicami je v velikem finalu Ilirija premagala Slovenijo U18 s 17:10.

T. O.