Naslov za nemška kombinatorca, Slovenca enajsta

Medalje Nemčiji, Norveški in Japonski

3. marec 2017 ob 15:00,

zadnji poseg: 3. marec 2017 ob 17:50

Lahti - MMC RTV SLO/STA

Ekipna šprinterska tekma nordijskih kombinatorcev na svetovnem prvenstvu v Lahtiju se je končala z zmagoslavjem Nemčije. Slovenca Vid Vrhovnik in Marjan Jelenko sta osvojila 11. mesto.

Kombinatorci so najprej opravili s skokom na veliki skakalnici, nato pa je sledil še tek: dvakrat po 7,5 kilometra.

Po skokih je vodila Francija pred Nemčijo in Japonsko. Slovenca Vrhovnik in Jelenko sta držala sedmo mesto. Prvi je skočil 114,5 m, drugi pa 121,5 m.

Rydzek strl odpor Kroga

Nato je sledil še tek, v katerem sta Eric Frenzel in Johannes Rydzek pritekla do zlata. Najboljši kombinatorec sezone Rydzek je v ciljnem finišu ugnal Norvežana Magnusa Kroga. Tretje mesto je pripadlo Japoncema Jošitu in Akitu Vatabeju.

Jelenko: Če je oprema konkurenčna, sem tudi jaz

"Zelo sem zadovoljen z današnjim tekom, z obema najinima tekoma in tudi s skokom, Vid je skočil vrhunsko, on je opravil to, kar je moral. Enajsto mesto od štirinajstih ekip, če pogledaš sam rezultat, niti ni za pohvaliti, a tisti, ki je spremljal tekmo, je videl, da sva bila zelo konkurenčna, da sva bila zraven v vseh predajah in da sva na koncu zaostala 1:49, startala pa sva minuto za prvim mestom. Na teku nisva izgubila veliko, v cilj sem prišel z devetim mestom. Zadovoljen sem s tekom. Vidim, da se da, če je oprema konkurenčna, sem tudi jaz konkurenčen," je po tekmi povedal Jelenko.

Ekipna tekma (dva skoka + 15 km teka): 1. NEMČIJA 29:01,8 Frenzel/Rydzek 2. NORVEŠKA +1,0 Moan/Krog 3. JAPONSKA 10,2 J. Vatabe/A. Vatabe 4. AVSTRIJA 10,7 5. FRANCIJA 11,5 6. ITALIJA 1:10,6 7. FINSKA 1:10,7 8. ČEŠKA 1:26,4 9. ZDA 1:48,1 10. POLJSKA 1:48,7 11. SLOVENIJA 1:49,5 Vrhovnik 114,5/Jelenko 121,5 m

Ekipna tekma (po dveh skokih):

1. FRANCIJA 2. NEMČIJA +0:16 3. JAPONSKA 0:18 4. NORVEŠKA 0:24 5. AVSTRIJA 0:28 6. FINSKA 0:48 7. SLOVENIJA 1:04 Vrhovnik 114,5/Jelenko 121,5 m 8. ITALIJA 1:29 9. ČEŠKA 1:40 10. ESTONIJA 1:50

A. V.