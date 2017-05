Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nasmejani trener Juventusa Massimiliano Allegri ob prihodu na stadion Louisa II. Foto: EPA Prizor s torkovega treninga Monaca. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nasproti Monaca tokrat obramba, ki je letos klonila le dvakrat

Tretji spopad obeh klubov v Ligi prvakov

2. maj 2017 ob 20:04

Monte Carlo - MMC RTV SLO/Reuters

Juventus v evropskih pokalih na 11 srečanjih še nikoli ni izpadel proti francoskim klubom, ta niz pa bo poskušal nadaljevati v polfinalu Lige prvakov, v katerem ga čaka prva tekma proti Monacu.

Nogometaši iz kneževine, ki so na dobri poti, da si zagotovijo osmi naslov francoskega prvaka (prvega po letu 2000), letos navdušujejo z izjemnimi predstavami in številnimi zadetki. V domačem prvenstvu so jih dosegli že 95, v Ligi prvakov pa so na zadnjih štirih tekmah vselej po trikrat zatresli mrežo - v osmini finala dvakrat proti Manchester Cityju (v gosteh 3:5, doma 3:1) in v četrtfinalu proti Borussii Dortmund (v gosteh 3:2, doma 3:1). Še posebej je pod drobnogledom 18-letni Kylian Mbappe, ki je na zadnjih 18 tekmah v statistiko vpisal 18 golov.

Tokrat bodo Monačani soočeni z obrambo, ki je letos v najelitnejšem evropskem tekmovanju prejela le dva gola. "Celo Barcelona na dveh tekmah proti njim ni zadela, zato je pred nami težka naloga," pred sredinim obračunom pravi branilec Monaca Kamil Glik. Poljak Juventus dobro pozna, saj je med letoma 2011 in 2016 igral za njegovega mestnega tekmeca Torino.

Vprašljiv nastop Bakayoka

"Monaco je tehnično in taktično kakovostno moštvo z veliko nadarjenimi mladimi igralci. Nima tako bogate zgodovine kot Juventus, toda to ne pomeni, da se bomo z lahkoto uvrstili v finale," je poudaril trener stare dame Massimiliano Allegri.



V sredo bo imel na razpolago vse igralce, medtem ko ima trener Monaca Leonardo Jardim skrbi zaradi pomembnega vezista Tiemoueja Bakayoka, katerega nastop je vprašljiv zaradi zlomljenega nosu. Jardima so prejšnji teden kritizirali, ker je na polfinalni tekmi francoskega pokala v Parizu proti PSG-ju na zelenico poslal rezerviste, kar je privedlo do poraza s 5:0.

Juventus se bliža rekordnemu šestemu zaporednemu naslovu v Serie A, v Evropi pa je bil do zdaj na vrhu dvakrat - leta 1985 in 1996. Monaco je le enkrat igral v finalu, ko je leta 2004 boj za lovoriko izgubil proti Mourinhovemu Portu.

Kluba sta se v Ligi prvakov do zdaj pomerila dvakrat, obakrat je bil zmagovalec Juventus. Leta 1998 v polfinalu, 2015 pa v četrtfinalu.

Liga prvakov, prva tekma, sreda ob 20.45:

MONACO - JUVENTUS



Verjetni postavi:



Monaco: Subašić, Toure, Glik, Jemerson, Mendy, Bakayoko, Joao Moutinho, Bernardo Silva, Lemar, Falcao, Mbappe.



Juventus: Buffon, Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Lemina, Pjanić, Cuadrado, Dybala, Mandžukić, Higuain.



Sodnik: Antonio Mateu Lahoz (Španija)



Povratna tekma bo 9. maja ob 20.45.



Finale bo 3. junija v Cardiffu.

M. R.