Nasprotniki Mege se v obrambi najbolj osredotočajo na Čančarja

Pregled iger slovenskih košarkarjev

8. januar 2018 ob 18:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za enim najobetavnejših slovenskih košarkarjev Vlatkom Čančarjem je izjemno leto. Z reprezentanco je osvojil evropsko prvenstvo, bil izbran na naboru Lige NBA in postal glavni nosilec igre Mege.

Na EuroBasketu je navduševala in presenečala vsa reprezentanca, svojo vlogo pa je ob pohodu na vrh stare celine z odliko opravil 20-letni Koprčan, ki ga je tedanji selektor Igor Kokoškov označil za specialista za obrambo. A že dva meseca pozneje, ko so se evropski prvaki prvič zbrali v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, je Čančar, ki že nekaj časa velja za izjemno vsestranskega košarkarja, potrdil, da postaja vse nevarnejši tudi v napadu. To je dokazal že v dresu Mega Bemaxa, pri katerem je drugi strelec, v reprezentančni majici pa je bil na prvih dveh srečanjih proti Belorusiji v Ljubljani in Španiji v Burgosu z 19,5 točke na tekmo celo najboljši.

"V reprezentanci je nekoliko lažje, saj je tam več adutov v napadu, kot sta na primer Prepelič in Vidmar. Mislim, da je tako lažje igrati, saj je nasprotnikova obramba bolj odprta in imam več možnosti doseči koš. V Megi pa recimo, ko si glavni igralec, je kar težko. Nasprotniki me podvajajo in me skušajo prisiliti, da se čim prej znebim žoge," je povedal košarkar z Obale, ki je v petek ob zmagi v Ljubljani (69:76) prispeval devet točk in deset skokov: "Na splošno sem še kar zadovoljen s sezono in igrami, čeprav je vedno lahko še boljše. Sicer pa se je bilo zdaj lepo se vrniti v Stožice, kjer smo imeli pred dobrim mesecem reprezentančno akcijo. Za nami je težka tekma proti Olimpiji, ko nam met ni stekel. Ves čas smo zaostajali in lovili Olimpijo. Megina vztrajnost in dobra obramba sta nam priborili zmago. Tudi meni proti Olimpiji met ni stekel, sem bil pa v drugih aspektih kar uspešen."

Zdaj dres beograjske Mege, ki sicer domače tekme igra v Sremski Mitrovici, nosi drugo sezono. Že lani se je uveljavil pod taktirko nekoč izvrstnega krilnega centra Dejana Milojevića, letos pa je postal prvi mož srbske ekipe. Milojević 203 centimetre visokega slovenskega reprezentanta uporablja na njegovem primarnem položaju krila, hkrati igra tudi kot krilni center, kot pravi sam, pa še pomaga pri kreaciji Meginega napada: "Trener mi je zdaj namenil to vlogo glavnega nosilca, ki jo moramo resno vzeti. Vidi se na parketu, da so nasprotniki bolj osredotočeni name. Moja naloga je tako, da, ko sem pokrit, najdem druge in jih, če je mogoče, razigram."

"Na začetku je bilo v tej vlogi kar nekoliko težko, saj takoj, ko sem prvo tekmo v sezoni odigral dobro, so se nasprotniki začeli pripravljati name in sem moral nemudoma začeti iskati v igri druge načine, kako bi dosegel koš. Ni bilo več tako lahko. Vidi se, da odprtega meta praktično nimam več. Vse je težje, a tako je, ko si vodja na parketu," je dejal.

V Mego, kjer se izvrstno dela z mladimi, kar potrjuje dejstvo, da so bili na zadnjih dveh naborih NBA-ja izbrani po trije igralci tega kluba, je prišel pred lansko sezono, saj predtem v Olimpiji, ki ga je poslala na kaljenje v drugo ligo v Škofjo Loko, konkretne priložnosti v članskem moštvu ni dobil. V Srbiji se je znašel odlično in napredek je bil že po prvi sezoni izjemno velik, kar je dokazal na evropskem prvenstvu. Zatem je prevzel veliko breme tudi v napadu in to potrdil tudi v slovenskem dresu. Čančar je zagotovo ob Luki Dončiću drugo ime, ki je garancija svetle slovenske košarkarske prihodnosti. Denver ga je že izbral na naboru, a o NBA-ju za zdaj še ne razmišlja: "Z glavo sem zdaj še popolnoma osredotočen na Mego, po koncu sezone pa bom sprejel odločitev za naprej."

Ime, priimek, klub (država) Tekma Igralni čas (min) Točke (met) Skoki Podaje Jure Balažić, Gaziantep (TUR) 14. krog DP: Gaziantep - Efes 66:74 10 0 1 0 Jaka Blažič, Andorra (ŠPA) 15. krog DP: Andorra - Burgos 91:99 25 8 (2/4 za dve, 0/6 za tri) 1 0 Vlatko Čančar, Mega Bemax (SRB)

15. krog ABA: Olimpija - Mega 69:76 30 9 (2/8 za dve, 0/1 za tri) 10 2 Žiga Dimec, Krka (SLO)

12. krog DP: Krka - Rogaška 84:73



12. krog ABA 2: Lovćen - Krka 78:73 25

19 16 (8/13 za dve)

9 (3/10 za dve) 9

4 3

0 Goran Dragić, Miami Heat (ZDA/NBA) Miami - Utah 103:102

Miami - New York 107:103

Miami - Detroit 111:104 34

40

37 16 (5/12 za dve, 1/6 za tri)

19 (5/10 za dve, 3/8 za tri)

24 (6/14 za dve, 3/5 za tri) 3

6

5 6

6

13 Zoran Dragić, Anadolu Efes (TUR)

14. krog DP: Gaziantep - Efes 66:74 16. krog Evroliga: Panathinaikos - Efes 90:79 17

29 6 (2/3 za dve, 0/1 za tri)

6 (1/4 za dve, 0/2 za tri) 1

1 1

1 Luka Dončić, Real Madrid (ŠPA) 15. krog DP: Joventut - Real 66:84

16. krog DP: Real - Maccabi 93:81

13. krog DP: Baskonia - Real 77:79 13

20 23 7 (3/3 za dve, 0/1 za tri)

11 (2/5 za dve, 1/5 za tri)

12 (1/2 za dve, 3/5 za tri) 3

3

4 4

4

7 Tadej Ferme, Sixt Primorska (SLO) 12. krog DP: Šentrju - Primorska 71:85

12. krog ABA 2: Primorska - Dynamic 86:78 20

22 6 (0/1 za dve, 2/8 za tri)

8 (1/3 za dve, 2/7 za tri) 1

3 1

3 Gregor Hrovat, Petrol Olimpija (SLO) 12. krog DP: Hopsi - Olimpija 98:104 15. krog ABA: Olimpija - Mega 69:76

14. krog ABA: Crvena zvezda - Olimpija 80:76 11

27

18 9 (3/3 za dve, 1/1 za tri)

8 (1/6 za dve, 2/4 za tri)

5 (2/4 za dve, 0/2 za tri) 1

3

2 1

4

2 Jaka Klobučar, Istanbul (TUR) 14. krog DP: Karšiyaka - Istanbul 84:76 23 4 (1/4 za dve, 0/2 za tri) 1 1 Jan Kosi, Sixt Primorska (SLO) 12. krog DP: Šentrju - Primorska 71:85

12. krog ABA 2: Primorska - Dynamic 86:78 13

3 4 (1/3 za dve)

0 2 1 0 1 Miha Lapornik, Cluj Napoca (ROM) Domen Lorbek, Petrol Olimpija (SLO) 12. krog DP: Hopsi - Olimpija 98:104 15. krog ABA: Olimpija - Mega 69:76 14. krog ABA: Crvena zvezda - Olimpija 80:76 ni igral

25

26

16 (2/5 za dve, 2/6 za tri)

12 (3/3 za dve, 1/2 za tri)

1

1

1

2 Blaž Mahkovic, Helios Suns (SLO) 12. krog DP: Ilirija - Helios 82:74 37 18 (7/10 za dve, 0/5 za tri) 10 3 Blaž Mesiček, New Basket Brindisi (ITA) 14. krog: Reggio Emilia - Brindisi 73:77

13. krog DP: Brindisi - Varese 95:90 26

29 10 (3/5 za dve, 0/5 za tri)

10 (3/6 za dve) 1

4 1 1 Edo Murić, Zielona Gora (POL) Aleksej Nikolić, Brose Bamberg (NEM) 17. krog DP: Brose - Ulm 80:77

16. krog Evroliga: Brose - Himki 70:74

16. krog DP: Bayreuth - Brose 85:75

5 0

ni igral 1 (0/1 za tri)

0

1

0

0

0

Mitja Nikolić, Rogaška (SLO) 12. krog DP: Krka - Rogaška 84:73

12. krog ABA 2: Rogaška - Teodo 81:76 21

32 4 (2/4 za dve, 0/2 za tri)

18 (3/5 za dve, 3/7 za tri) 5 5 3 6 Alen Omić, Hapoel Jeruzalem (IZR) 11. krog DP: Hapoel - Maccabi Haifa 84:/9 ni igral Klemen Prepelič, Paris Levallois (FRA) 16. krog DP: Levallois - Asvel 72:65 29 24 (2/4 za dve, 5/8 za tri) 3 1 Anthony Randolph, Real Madrid (ŠPA) poškodovan Matic Rebec, Jenisey Krasnojarsk (RUS) Luka Rupnik, Fuenlabrada (ŠPA) 15. krog DP: Fuenlabrada - Murcia 88:86 12 6 (2/4 za tri) 1 2 Žan Mark Šiško, Ilirija (SLO)

12. krog DP: Ilirija - Helios 82:74 40 19 (5/9 za dve, 1/3 za tri) 3 8 Beno Udrih, Žalgiris Kaunas (LIT)

15. krog DP: Žalgiris - Nevežis 94:68

16. krog Evroliga: Crvena zvezda - Žalgiris 77:65 23

9 18 (2/5 za dve, 4/5 za tri)

4 (2/3 za dve, 0/1 za tri) 0

1 7

1 Gašper Vidmar, Banvit Bandirma (TUR) 14. krog DP: Galatasaray - Banvit 72:91 24 9 (4/8 za dve) 3 2 Saša Vujačić, Fiat Torino (ITA) 14. krog DP: Torino - Brescia 95:86

1. krog Top 16 Evropski pokal: Torino - Bayern 90:76

13. krog DP: Trentino - Torino 79:67 26

32

24 15 (3/6 za dve, 2/3 za tri)

17 (3/4 za dve, 2/11 za tri)

10 (2/5 za dve, 2/6 za tri) 7

6

2 7

4

0 Saša Zagorac

t

Tilen Jamnik