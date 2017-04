Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ilie Nastase, pred več kot 40 leti zmagovalec dveh turnirjev za grand slam, je z neprimernimi izjavami in zmerjanji povzročil škandal na dvobojo Pokala Federacij med Romunijo in Veliko Britanijo. Foto: Reuters Sorodne novice Ilie Nastase Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nastase s primitivnim izrazi pokvaril dvoboj Pokala Fed

Čaka ga dolgoletna kazen

23. april 2017 ob 11:16

Constanta - MMC RTV SLO

Kapetan romunske ženske teniške reprezentance Ilie Nastase je na dvoboju Pokala Fed grdo užalil Johanno Konto in Anno Keothavong, zato so ga odstranili z igrišča.

Na dvoboju za obstanek v 2. svetovni skupini med Romunijo in Veliko Britanijo je Nastase med obračunom Sorane Cirstee in Johanne Konte izgubil živce in začel zmerjati tako Konto kot britansko kapetanko Anno Keothavong. Označil ju jo je za prekleti pras***.

70-letnega Nastaseja, ki se je pred tem kregal tudi s sodnikom (spet ni šlo brez opolzkih besed), so odstranili z igrišča, verjetno ga zdaj čaka dolgotrajna prepoved opravljanja teniških poslov.

Konta je, potem ko je s 6:2 dobila prvi niz, zaradi škandala zahtevala prekinitev dvoboja. Bila je objokana in vidno pretresena. Po dvajsetih minutah se je vrnila na igrišče, osvojila pet iger zapored, in premala Sorane Cirsteo.

Ilie Nastase si je v Constanti že prej privoščil povsem neprimerne komentarje o nosečnosti Serene Williams. "Počakajmo, da bomo videli, kakšne barve bo njen otrok. Čokolada z mlekom?"

V neprijeten položaj je spravil tudi kapetanko Anno Keothavong. V četrtek jo je na uradni večerji vprašal po številki njene hotelske sobe,

