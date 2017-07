Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ilie Nastase je dobil triletno prepoved dela na turnijih pod okriljem ITF. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nastase zaradi žaljivega obnašanja ne sme na turnirje ITF

Prepoved, dolga tri leta

21. julij 2017 ob 17:23

London - MMC RTV SLO/STA

Nekdanji romunski teniški zvezdnik Ilie Nastase si je zaradi žaljivega obnašanja prislužil triletno prepoved dela na tunirjih pod okriljem Mednarodne teniške zveze (ITF).

Kazen velja do konca leta 2020 in za vse turnirje pod okriljem ITF, tudi pokal Fed, ne pa za turnirje WTA ali ATP in grand slame, ki jih ne vodi ITF. Nastase bo moral plačati še 10.000 ameriških dolarjev.

71-letni Nastase, kapetan romunske teniške ekipe, je marca z neprimernimi izjavami in zmerjanji povzročil škandal na dvoboju Pokala konfederacij med Romunijo in Veliko Britanijo.

Njegovi izpadi ob igrišču so se začeli, ko je kolegico na drugi strani Anne Koethavong in najboljšo britansko igralko Johanno Konta sredi dvoboja verbalno napadel in ju hudo zmerjal. Besede so bile tako ostre, da je igralka na igrišču začela neutolažljivo jokati, sodnik je moral za 20 minut prekiniti dvoboj.

Nastase se tu ni ustavil, ampak se je lotil še glavnega sodnika. Po nizu zmerljivk je sodnik zahteval, da mu varnostniki odvzamejo akreditacijo in ga pospremijo s športnega stadiona. Tudi v dneh pred dvobojem je Nastase opozoril nase. Na žrebu je pred televizijskimi kamerami in mikrofoni pristopil do kapetanke Koethavongove in jo vprašal za njeno številko sobe.

V pogovoru z romunskimi novinarji pa je imel tudi rasistično opazko o nosečnosti ameriške tenisačice Serene Williams.

D. S.