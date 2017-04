Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ilie Nastase s svojimi izpadi razburja teniško javnost. Foto: Reuters Ilie je moj prijatelj že dolgo, toda ne morem ga braniti v tem grdem primeru, privoščil si je preveč, vse skupaj je zelo grdo! Nadia Comaneci Nastase se je verbalno spravil na Johanno Konta, ki je zaradi neutolažljivega joka morala zapustiti igrišče, sodnik pa je dvoboj prekinil za 20 minut. Foto: Reuters Sorodne novice Nastase s primitivnim izrazi pokvaril dvoboj Pokala Fed Ilie Nastase Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nastasejev rasistični izpad (še vedno) buri duhove

Comanecijeva: Vse skupaj je zelo grdo!

25. april 2017 ob 09:28

Bukarešta - MMC RTV SLO/STA

Teniški konec tedna je bolj kot dogodki na igriščih zaznamoval hud incident, ki ga je povzročil nekdanji romunski zvezdnik Ilie Nastase.

Nekdanji prvi igralec sveta je na tekmi Pokala Fed zaradi rasističnih opazk in žaljivega obnašanja moral zapustiti dvoboj ekip Romunije in Velike Britanije. Prislužil si je številne ostre kritike.

70-letni Nastase je bil uradno kapetan romunske teniške ekipe. Njegovi izpadi ob igrišču so se začeli, ko je kolegico na drugi strani Anne Koethavong in najboljšo britansko igralko Johanno Konta sredi dvoboja verbalno napadel in ju hudo zmerjal. Besede so bile tako ostre, da je igralka na igrišču začela neutolažljivo jokati, sodnik je moral za 20 minut prekiniti dvoboj.

Nastase se tu ni ustavil, ampak se je lotil še glavnega sodnika. Po nizu zmerljivk je sodnik zahteval, da mu varnostniki odvzamejo akreditacijo in ga pospremijo s stadiona.

Kapetanko vprašal po številki sobe

Že v dneh pred dvobojem je Nastase s svojim obnašanjem opozoril nase. Na žrebu je pred televizijskimi kamerami in mikrofoni pristopil do kapetanke Koethavongove in jo vprašal za številko njene sobe, v pogovoru z romunskimi novinarji pa je imel tudi rasistično opazko o nosečnosti najboljše igralke na svetu Američanke Serene Williams. Dejal je: "Počakajmo, da bomo videli, kakšne barve bo njen otrok. Čokolada z mlekom?" Kljub prepovedi se je dan po incidentu spet pojavil na stadionu in prostore za pomembneže zapustil šele na zahtevo predsednika tamkajšnje teniške zveze.

Comanecijeva: Vse skupaj je zelo grdo!

Med tistimi, ki so ostro obsodili njegovo obnašanje, je bila tudi Nadia Comaneci. Nekdanja telovadka in ena največjih zvezdnic romunske športne zgodovine je bila ostra v odzivu na neprijetno dogajanje. "Ilie je moj prijatelj že dolgo, toda ne morem ga braniti v tem grdem primeru, privoščil si je preveč, vse skupaj je zelo grdo," je sporočila zdaj 55-letna petkratna olimpijska prvakinja.

Romunija je sicer na koncu dobila dvoboj in si zagotovila obstanek v drugi svetovni skupini Pokala Fed.

