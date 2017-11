Natrpan urnik je za Maribor privilegij, ki daje dodatno energijo

Za vijoličaste že 27. tekma v prvem delu sezone

10. november 2017 ob 17:00

Maribor

Nogometaši Maribora bodo sobotno prvo četrtfinalno tekmo Pokala Slovenije proti Olimpiji odigrali brez poškodovanega Martina Milca. Na tribunah bo tudi 400 članov navijaške skupine Viole.

Trener Darko Milanič je zadovoljen s trenutno pripravljenostjo moštva, za katerim so štirje meseci skoraj neprekinjenega igranja v ritmu sreda-sobota. "Vse dozdajšnje preizkušnje smo zelo dobro prestali. Občutek imam, da smo psihično in fizično na zelo dobri ravni za ta čas. Na zadnjih osmih tekmah to jesen bomo morali iztisniti vse znanje, ki ga imamo, in vso energijo, ki nam je ostala. Mislim pa, da nam je je ostalo še kar nekaj," je povedal za TV Slovenija.

Maribor bo do konca meseca odigral še pet tekem, decembra pa tri. Skupaj bo po prvem delu sezone imel za sabo kar 34 srečanj (19 v Prvi ligi TS, tri v pokalu in 12 v Ligi prvakov). V Sloveniji so mu najbližje Domžale s 26.

Milanič ima natrpan urnik za privilegij, ki daje dodatno energijo: "Vse te tekme, ki se nenehno vrstijo, v nekem trenutku tudi dodajo formo in zaupanje v to, kar delaš. Zelo smo pozorni na to, da je fizičnega napora na treningih manj, več se posvečamo idejam v igri in regeneraciji."

Šuler: Poškodba nikoli ne bo popolnoma sanirana

Kljub temu brez težav ne gre. Milec je po zelo dobri odigrani tekmi na Anfieldu proti Liverpoolu zaradi bolenič v ahilovi tetivi izpustil že dvoboj v Krškem. Tam je manjkal tudi Marko Šuler, ki pa je zdaj spet pripravljen.

Korošec si je sredi septembra v Novi Gorici poškodoval gleženj in se po enomesečnem premoru vrnil na tekmi proti redsom v Ljudskem vrtu. Kot je pred dnevi dejal v daljšem pogovoru za Radio Slovenija, pa povsem zdrav ni: "Poškodba še ni popolnoma sanirana in tudi nikoli ne bo, ker je en ligament popolnoma strgan. Gleženj je v stanju, v kakršnem je. Treba je delati vaje in igrati z bolečinami, druge ni."

Pri 34 letih se izkušeni branilec hočeš nočeš že ukvarja tudi z mislimi o tem, da se kariera počasi približuje koncu. "V zadnjem času vedno več razmišljam o tem, k temu dodajo svoje tudi poškodbe. Verjetno bo naslednja sezona moja zadnja. Ko sem prišel v Maribor, je bila že tedaj želja, da končam kariero tu. Ni bilo v načrtu, da bo to samo vmesna postaja."

Trener ne bo

Šuler sicer ne bo imel težav z življenjem po upokojitvi. "Prej je bila misel na konec kariere malo strah vzbujajoča, zdaj pa nekako postaja vse prijetnejša (smeh). Nisem tipičen nogometaš, zanima me veliko stvari. Že zdaj živim tako, da mi dan zapolnijo različne stvari. Zelo redko gledam nogomet po televiziji. Ko ne bom več igral, bo predvsem več časa za družino in otroke, pri katerih sem zamudil ogromno stvari. Zjutraj bom lahko vstal, brez da bi imel karkoli na glavi."

O trenerski karieri ne razmišlja: "Ni govora o tem, mislim, da se bom popolnoma umaknil iz športa. Za zdaj ne vidim niti enega odstotka možnosti, da bi ostal v nogometu. Čeprav se nikoli ne ve ... Natančno še ne bi govoril, s čim se bom ukvarjal, a gre za neki projekt, ki zelo uspešno teče že kar nekaj let, a pri njem za zdaj še ne aktivno sodelujem."

"Upam, da bom osvojil še kakšno lovoriko"

V soboto se vrača v Stožice, kjer je februarja 2013 ob debiju Srečka Katanca v drugem mandatu pri še nedopolnjenih 30 letih odigral zadnjo reprezentančno tekmo. Od izbrane vrste se je uradno poslovil leta 2014.

"To je bila najtežja odločitev v moji karieri, a mislim, da je bila pravilna. Imel sem zelo težko leto za sabo, veliko poškodb, predvsem pa sem tak, da želim biti pri vsaki stvari, ki se je lotim, stoodstotno zraven. Mogoče je bilo slovo hitro, a ni bilo več tiste prave energije. Nisem je čutil," je opisal radijskemu novinarju Jožetu Pepevniku.

O prihodnosti slovenske izbrane vrste pa je dodal: "Glede na to, kakšne igralce imamo, se moramo dvigniti. Škoda je teh igralcev, da bi jim šla v nič najboljša leta."

Veliko lovorik je osvojil v klubih, prav v vseh, v katerih je igral, se je veselil osvojitve prvenstva ali pokala. Tako z Dravogradom, s katerim je bil pred 15 leti prvak slovenske druge lige, Gorico, Gentom, Hapoelom iz Tel Aviva, Legio iz Varšave kot seveda z Mariborom. "Upam, da bom osvojil še kakšno. Lepo je osvajati lovorike, to je čisto drugačen občutek," pravi. Pot proti osvojitvi pokala se je lani za Maribor ustavila ravno na dvobojih proti Olimpiji, tedaj v polfinalu. Vijoličasti upajo, da bodo tokrat uspešnejši oni.

Zaradi reprezentančnih obveznosti na tekmi v Ljubljani ne bo Martina Kramariča, Valona Ahmedija, Ora Inbroma in Luke Uskokovića. Branil bo Matko Obradović.



Pokal Slovenije, četrtfinale

Prva tekma, sobota ob 17.15:

OLIMPIJA - MARIBOR

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Sodnik: Roberto Ponis



Povratna tekma, sreda, 29. novembra, ob 20.15:

MARIBOR - OLIMPIJA

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Aluminij, Gorica in Celje so se že uvrstili v polfinale.

