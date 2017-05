Naveza Dani Alves-Higuain skoraj že dvignila vozovnico za Cardiff

Stara dama v izločilnih bojih še ni prejela gola

3. maj 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 3. maj 2017 ob 22:36

Monte Carlo - MMC RTV SLO

Gonzalo Higuain je po dveh izjemnih podajah Danija Alvesa zagotovil Juventusu zmago na prvi tekmi polfinala Lige prvakov v Monte Carlu (0:2). Gianluigi Buffon je obranil vse poskuse Monaca.

Zelo blizu je ponovitev finala iz leta 1998, ko je madridski Real v Amsterdamu premagal Juventus z 1:0. Odločil je Predrag Mijatović. Torinčani so bili do zdaj na vrhu Evrope dvakrat - leta 1985 in 1996. Znova se je izkazala granitna obramba stare dame, ki v petih tekmah izločilnih bojev še ni klonila.



Buffon preprečil vodstvo Monaca

Monaco je začel dokaj previdno, a mu je uspelo priigrati si prvo veliko priložnost. V 17. minuti je imel najlepšo priložnost v prvem polčasu sijajni napadalec Kylian Mbappe, ki je po podaji Nabila Dirarja z desne strani podstavil levico pred vrati, vendar je odlično posredoval Buffon. Dve minuti zatem je z glavo streljal še drugi napadalec Monaca, kapetan Radamel Falcao, a je tudi Kolumbijcu Buffon preprečil veselje.

Mojstrska podaja Danija Alvesa

V 29. minuti je Paulo Dybala zaposlil Gonzala Higuaina, ki je na desni strani podal do Danija Alvesa. Nekdanji zvezdnik Barcelone je s peto velemojstrsko vrnil žogo do Higuaina, ki je z natančnim strelom z 12 metrov zatresel mrežo.

Higuain še drugič unovčil podajo Alvesa

Takoj na začetku drugega polčasa je Bernardo Silva v kazenskem prostoru našel Falcaa, ki pa mu ni uspelo matirati Buffona. V 54. minuti je po napaki obrambe gostiteljev do strela z desne strani prišel Claudio Marchisio, ki je zamenjal kaznovanega Samija Khediro. Danijel Subašić se je izkazal.

V 59. minuti so Torinčani prišli do verjetno odločilne prednosti v tem polfinalu. Dybala je na desni strani prišel do žoge, oddal do Danija Alvesa, ki je izvrstno podal v kazenski prostor, kjer je Higuain s petih metrov zatresel mrežo.

Zaključni pritisk gostiteljev ni obrodil sadov

V zaključku je Monaco pritisnil, granitna obramba vodilne ekipe Serie A pa je bil neprebojna. Rezervist Valere Germain je v 90. minuti nevarno streljal z glavo po podaji Joaa Moutinha s prostega strela. Veteran Buffon je s parado obdržal mrežo nedotaknjeno.

Polfinale, prvi tekmi:

MONACO - JUVENTUS 0:2 (0:1)

16.762; Higuain 29., 59.



Monaco: Subašić, Dirar, Glik, Jemerson, Sidibe, Bakayoko ( 67./Joao Moutinho), Fabinho , Bernardo Silva ( 82./A. Toure), Lemar ( 67./Germain), Falcao, Mbappe.



Juventus: Buffon, Barzagli, Bonucci , Chiellini , Dani Alves, Alex Sandro, Marchisio ( 81./Rincon), Pjanić ( 89./Lemina), Dybala, Mandžukić, Higuain ( 77./Cuadrado).



Sodnik: Antonio Mateu Lahoz (Španija)



Povratna tekma bo 9. maja ob 20.45.

Odigrano v torek:

REAL MADRID - ATLETICO MADRID 3:0 (1:0)

Ronaldo 10., 73., 86.

Povratna tekma bo 10. maja ob 20.45.



Finale bo 3. junija v Cardiffu.

A. G.