Navezi Jančar/Kotnik in Pokeršnik/Boženk ubranili državni naslov

Pokeršnik se je izenačil z Miklavcem

22. julij 2018 ob 09:31

Kranj - MMC RTV SLO

V Kranju, kjer že tradicionalno poteka državno prvenstvo v odbojki na mivki, so Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik ter Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk ubranili naslove.

Ženski finale je postregel s ponovitvijo lanskega obračuna med Tjašo Jančar in Tjašo Kotnik ter Ano Skarlovnik in Jeleno Pešić. Jančarjeva in Kotnikova sta bolje odprli tekmo ter si priigrali nekaj točk prednosti in vse je kazalo, da bosta zlahka osvojili prvi niz. Pri rezultatu 18:7 pa sta štiri zaporedne točke nanizali tudi izkušeni Skarlovnikova in Pešićeva ter prisilili nasprotnici k odmoru. Preden je njuno serijo prekinila Kotnikova, sta dosegli še dve točki, a kljub temu morali priznati premoč.

Začetek drugega niza je bil povsem izenačen, saj sta dvojici izmenično osvajali točke do rezultata 4:4. Sledile so tri zaporedne točke obeh Tjaš, ki te prednosti nista več izpustili iz rok. Skarlovnikova in Pešićeva sta prikazali izredno požrtvovalno igro, a žal to vseeno ni zadoščalo. Jančarjeva in Kotnikova sta tako ubranili lanski naslov državnih prvakinj z 2:0 (21:14, 21:18). Tretje mesto sta zasedli Nina in Tajda Lovšin.

Zadnjo tekmo večera je pred polnimi tribunami na Slovenskem trgu suvereno začel Boženk in poskrbel za vodstvo s 3:0. Sledil je odgovor Žige Kumra in Roka Možiča, ki sta uspela ujeti priključek in izenačila na 8. točki. Prvi niz je bil izenačen vse do končnice, kjer sta bila uspešnejša Boženk in Pokeršnik, ki je z uspešnim blokom osvojil zadnjo točko.

V drugem nizu je prvo točko osvojil Kumer, Možič pa je z blokom dodal še drugo. Ko sta vodila s 15:12 je že dišalo po 3. nizu, a sta v končnici Pokeršnik in Boženk uspela iztržiti svoje izkušnje ter se z 2:0 (21:19, 21:18) veselila ubranitve naslova. Za Pokeršnika je to že 7. naslov državnih prvakov, s čimer se je izenačil na drugem mestu s Samom Miklavcem, zadnje tri pa je osvojil prav v paru z Boženkom. Tretje mesto sta osvojila Jernej Potočnik in Gregor Lah.

T. J.