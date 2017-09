Navijaška evforija: V Carigrad v nedeljo kar 11 poletov!

V zadnjem hipu po potne liste v Celje, do Turčije tudi z avtobusom, če je treba!

15. september 2017 ob 10:43,

zadnji poseg: 15. september 2017 ob 18:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

V nedeljo bo Slovenija dihala s košarkarji, tudi v Carigradu. Navijaški aranžmaji gredo za med, v Carigrad se bo potovalo tako z letali, kot tudi z avtobusi, kombiji in avtomobili!

Ljubljano in Carigrad povezuje le turški prevoznik Turkish Airlines, ker pa se je košarkarska mrzlica v zadnjih dneh še okrepila, je polete v Carigrad od 14. septembra začel v sodelovanju s turistično agencijo Kompas ponujati tudi slovenski letalski prevoznik Adria Airways.

"Ne beležimo več števila klicev, lahko vam povem, da imamo v tem trenutku prijavljenih več kot 1.000 navijačev, ki so se prijavili v zadnjih treh urah, odkar delajo naše poslovalnice," je dopoldne za Radio Slovenija povedal Peter Majerle iz Kompasa.

Kompas bo prve navijače odpeljal jutri zjutraj, in sicer z avtobusom za 200 evrov, doplačati pa bo treba še vstopnico, ki je okoli 50 evrov.

V areni Sinan Erdem bo

organiziran slovenski navijaški sektor.



Adria Airways bo v Carigrad letela tudi na dan finala. Če se boste izbrance selektorja Igorja Kokoškova odločili podpirati v Turčiji, boste za ponudbo odšteli 475 evrov. Vendar pozor, v ceno nista vključeni vstopnici za ogled tekme za tretje mesto in ogled finala. Vstopnice za srečanje za tretje mesto in finale evropskega prvenstva lahko po informacijah Košarkarske zveze Slovenije kupite v vseh poslovalnicah Kompasa in M holidays.

Kot je razvidno s spletne strani agencije Kompas, boste za srečanje za tretje mesto odšteli 60 evrov, za finale pa še deset evrov več. Vstopnice za tekmo v carigrajski dvorani Sinan Erdem je mogoče kupiti tudi na povezavi eurobasket2017@biletix.com.

Špela Mivšek z Adrie Airways je povedala, da je "povpraševanje za polete v Carigrad danes izjemno". "V tem trenutku proučujemo vse razpoložljive možnosti za izvedbo nedeljskih poletov."

Večje zanimanje za vstopnice so zaznali tudi pri letalskem prevozniku Turkish Airlines. Pred dnevi je Jure Sušnik s Turkish Airlinesa povedal, da se je povpraševanje po poletih povečalo "takoj po tem, ko je bilo znano, da bo Slovenija nastopila v osmini finala". "Porast pa se je začel po zmagi nad Francijo. Po sobotni tekmi z Ukrajino pa se je to samo še stopnjevalo." Sušnik je danes dodal, da "bodo nekateri poleti v nedeljo in ponedeljek opravljeni z letalom airbus A330, s katerim lahko prepeljemo do 281 potnikov, kljub temu se letala izredno hitro polnijo". Sušnik je potrdil, da se dogovarjajo tudi za dodatne čarterske polete.

Iz Fraporta Slovenija, ki upravlja z ljubljanskim letališčem, so sporočili, da je trenutno v nedeljo predvidenih 11 letov v Istanbul, v ponedeljek pa devet prihodov. V veljavnem voznem redu sta sicer vsak dan predvidena dva prihoda in odhoda. Ure odhodov in prihodov se še usklajujejo, dokončen urnik pa bo znan v soboto, so navedli.

Tudi z avtomobili, kombiji in avtobusi!

Ker očitno z letali ne bo mogoče zadostiti izjemno povečanemu povpraševanju, se po pisanju medijev posamezniki že samoorganizirajo in načrtujejo, da bodo dolgo pot v Turčijo opravili z avtomobili, kombiji ali avtobusi. Košarkarski navdušenci imajo sicer na voljo še možnost letov z okoliških letališč, a so tudi cene iz ure v uro višje.

Za letalske vstopnice do Carigrada lahko odštejete tudi nekoliko manj, a se bo zato treba zapeljati v sosednje države. Nekaj predlogov so zbrali na blogu Po svetu.

335 vlog za prednostno izdelavo potnega lista

A kljub vsej evforiji ne pozabite na potni list, saj boste brez njega obtičali v Sloveniji. Tisti, ki so še pravočasno ugotovili, da potnega lista nimajo, so lahko danes na upravni enoti zaprosili za prednostno izdelavo potne listine in se nato po potni list odpravili na Upravno enoto Celje.

Vlog za prednostno izdelavo je bilo danes vloženih kar 335 - celjska upravna enota je uradne ure zato podaljšala do 19. ure. Tudi na Cetisu, kjer izdajajo potne liste, so okrepili ekip, je za Radio Slovenija poročala Simeona Rogelj.

Do 17.30 je celjski Cetis na UE Celje poslal 291 potnih listov, 44 potnih listov pa bo dostavljenih okrog 19. ure.

Odzvali so se na poziv Saše Dončiča

Gašper iz Ljubljane je na potni list čakal od 13. ure. Za odhod na finalno košarkarsko tekmo, ki jo bo Slovenija igrala v nedeljo v Istanbulu, njen nasprotnik bo znan nocoj po tekmi Srbija-Rusija, se je odločil po tekmi med Slovenijo in Španijo, ko je oče slovenskega košarkarja Luke Dončića navijače pozval, naj pridejo na nedeljsko tekmo.

"Odzvali smo se na njegov klic in z družbo grem v soboto dopoldne z avtom v Istanbul. Čaka nas 15 ur vožnje. Verjamem, da bo Slovenija osvojila zlato medaljo," je še dejal Gašper.

Njegov someščan Jaka je na potni list prav tako čakal štiri ure. V Istanbul gre s turistično agencijo Kompas, za povratno letalsko vozovnico z vstopnico pa je odštel 500 evrov.

Žalčan Patrik je že četrtič danes prišel v Celje, vendar potnega lista še ni dobil. "Nič, bom pa prišel še petič ob 19. uri. V Istanbul grem z avtom, imel bom tudi družbo," je dodal.

Tisti, ki že imate potni list, pa preverite njegovo veljavnost, za vstop v Turčijo mora biti potni list namreč veljaven še najmanj pol leta!

Sa. J., T. H.