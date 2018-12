NBA: 0.10: Dallas - Houston

Že drugič v desetih dneh je na sporedu teksaški derbi. Košarkarji Dallasa so v Houstonu zmagali kar s 128:108. Manjkal je Chris Paul, ki pa se je že vrnil na parket.

Mike D'Antoni ima pa odlični lanski sezoni velike težave. Predvsem v obrambi zelo škripa, odhod Trevorja Arize se zelo pozna. James Harden v povprečju dosega skoraj 30 točk na srečanje, a ima premalo pomoči soigralcev. Rocketsi so izgubili šest izmed zadnjih osmih tekem in so v spodnjem delu lestvice na Zahodu. Tega pred začetkom sezone ni pričakoval nihče.

Dallas je dobil osem zaporednih tekem v American Airlines Centru. To bo prva izmed treh zaporednih domačih tekem, tudi proti Orlandu in Atlanti pa bodo imeli lepe možnosti za zmago.

Luka Dončić in soigralci so precej slabši na gostovanjih, v sredo do doživeli najvišji poraz v sezoni, New Orlenas je bil boljši s 132:106.

