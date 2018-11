21 točk Dončića in pet trojk Barnesa za novo domačo zmago Dallasa

James se je zmagovito vrnil v Cleveland

Košarkarji Dallasa so po slabšem začetku sezone ujeli pravi ritem. Luka Dončić je prispeval 21 točk, 9 skokov in 4 podaje k zmagi nad Brooklynom s 119:113.

Mavericksi imajo osem zmag in devet porazov, trenutno so dve zmagi oddaljeni od osmega mesta na Zahodu. V American Airlines Centru imajo sedem zmag in le dva poraza.

James blestl ob vrnitvi v Cleveland

LeBron James se je zmagovito vrnil v Cleveland. Lakersi so prišli do preobrata v zadnji četrtini (105:109).

2. decembra 2010 je James prejel glasne žvižge navijačev na prvi tekmi po prestopu v Miami. V Clevelandu so mu tokrat pripravili poseben sprejem z video posvetilom pred tekmo, saj je leta 2016 Cavalierse popeljal do naslova prvaka po zaostanku z 1:3 v zmagah proti Golden Statu. Večina navijačev mu je namenili stoječe ovacije, le nekateri so žvižgali.

Lakersi imajo deset zmag in sedem porazov, prvič po aprilu 2013 imajo tri zmage več od polovičnega izkupička. Cavaliersi so brez LeBrona najslabša ekipa Lige NBA (dve zmagi in 14 porazov).

DALLAS - BROOKLYN 119:113



CLEVELAND - LA LAKERS 105:109

Osman 21 (5/7 za tri), Clarkson 20, Thompson 14 in 15 skokov, Sexton 12; James 32 (11/20 iz igre, 2/6 za tri), 14 skokov in 7 podaj v 36 minutah, Ball 15, Ingram 14, Caldwell Pope 13, Kuzma in McGee po 12.

PHILADELPHIA - NEW ORLEANS 121:120

