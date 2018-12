Luka Dončić in DeAndre Jordan sta v domači dvorani še posebej razigrana. Foto: Reuters Dodaj v

NBA: Dallas - Sacramento

Miami gostuje v New Orleansu

17. december 2018 ob 00:10

Dallas - MMC RTV SLO

Enajst zmag zapored v American Airlines Centru in dva poraza pri zadnjeuvrščenem Phoenixu. Košarkarji Dallasa kažejo dva popolnoma različna obraza. Proti Sacramentu bodo lovili že 12. zaporedno domačo zmago.

Na domačem parketu bo debitiral Dirk Nowitzki, ki je obraz franšize že dve desetletji. 40-letni Nemec se je vrnil v četrtek po operaciji gležnja. Drugi najstarejši igralec Lige NBA bo imel vlogo rezervista, a izkušnje so seveda neprecenljive.

Luka Dončić in soigralci so zadnji poraz doma doživeli 2. novembra proti New Yorku. V zadnjem mesecu in pol so prikazali nekaj izjemnih predstav in se zavihteli med najboljšo osmerico na Zahodu.

Sacramento je v sredo premagal Minnesoto z 19 trojkami. Tudi proti Golden Statu so se zelo dobro upirali, a so prvaki odlično odigrali končnico. Poškodoval se je odlični novinec Marvin Bagley, ki bo počival najmanj dva tedna.

Nedeljske tekme:

Ob 1.00:

DALLAS - SACRAMENTO

NEW ORLEANS - MIAMI

BROOKLYN - ATLANTA 144:127

CLEVELAND - PHILADELPHIA 105:128

Clarkson in Osman po 18; Embiid 24 (10/16 iz igre) in 9 skokov, Simmons 22, 14 podaj in 11 skokov, Butler 19.

INDIANA - NEW YORK

WASHINGTON - LA LAKERS

DENVER - TORONTO

Ponedeljkove tekme:

DETROIT - MILWAUKEE

NEW YORK - PHOENIX

HOUSTON - UTAH

MINNESOTA - SACRAMENTO

OKLAHOMA CITY - CHICAGO

SAN ANTONIO - PHILADELPHIA

GOLDEN STATE - MEMPHIS

LA CLIPPERS - PORTLAND

A. G.