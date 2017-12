Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 9 glasov Ocenite to novico! LeBron James je moral znova čestitati Kevinu Durantu. Foto: Reuters Klay Thomson je zadel ključpno trojko minuto in pol pred koncem. Foto: Reuters James ni bil razigran, predvsem v končnici je naredil nekaj napak. Foto: Reuters J. J. Redick je blestel v Madison Square Gardnu. Zadel je štiri trojke. Foto: EPA Dodaj v

Golden State tudi brez Curryja do prestižne božične zmage

Zmaga Philadelphie v Madison Square Gardnu

25. december 2017 ob 18:05,

zadnji poseg: 25. december 2017 ob 23:36

New York - MMC RTV SLO

V ponovitvi junijskega finala Lige NBA je Golden State premagal Cleveland z 99:92. V Madison Square Gardnu je New York doživel grenak poraz proti Philadelphii (98:105).

Warriorsi in Cavaliersi so igrali v zadnjih treh finalnih serijah in prav nobeno presenečenje ne bi bilo, če bi se junija znova pomerili za naslov. Trener prvakov Steve Kerr ni mogel računati na odličnega organizatorja igre Stephena Curryja, ki je počival zaradi zvina gležnja.

Trojni dvojček Greena

V Oracle Areni je bil najboljši strelec Kevin Love z 31 točkami, dodal je še 18 skokov. LeBron James ni bil razigran, izgubil je kar sedem žog, v 40 minutah je prispeval 20 točk, a je zgrešil enajstkrat iz igre (7/18). Pri gostiteljih je MVP junijskega finala Kevin Durant dosegel 25 točk, Klay Thompson pa 24, štirikrat je zadel za tri točke. S trojnim dvojčkom se je izkazal Draymond Green (12 točk, 12 skokov in 11 podaj). Postal je šesti igralec, ki je na božični tekmi Lige NBA dosegel trojni dvojček.

Hitri tehnični napaki za Greena in Duranta

Cavaliersi so odprli srečanje z dvema trojkama, Jae Crowder in Jose Calderon sta poskrbela za vodstvo s 6:0. Motiv je bil prsoten na obeh straneh, igralci se zelo dobro poznajo iz številnih finalnih tekem v zadnjih treh sezonah in hitro se je zaiskrilo na parketu. Že v uvodnih sedmih minutah sta Durant in Green prejela tehnični napaki po prepriranju s sodniki. Izbranci Tyronna Lueja so v uvodni četrtini vseskozi vodili. Kyle Korver je zaključil uvodno četrtino z metom izza črte za vodstvo Clevelanda z 28:24. Bojevniki so se prebudili pred odmorom in z dellnim izidom 7:0 prevzeli vodstvo (44:39). Na odmor so odšli z dvema točkama naskoka (46:44).

Ključna trojka Thompsona

V drugem polčasu je imel Golden State vseskozi minimalno prednost, nikakor pa se ni uspel odlepiti. James je dve minuti pred koncem izenačil na 92:92. V izjemno pomembnem trenutku je Thompson zadel trojko, LeBron pa je nato dvakrat izgubil žogo. 26 sekund pred koncem ga je pri prodoru blokiral Durant, žoga pa se je od Jamesa odbila v avt. Gostje so morali narediti osebno napako in Thompson je s štirimi prostimi meti potrdil zmago Bojevnikov.

Glavna favorita za naslov se bosta 15. januarja pomerila še v Quicken Loans Areni v Clevelandu.

Embiid in Redick blestela v Madison Square Gardnu

Sixersi so se veselili šele druge zmage na zadnjih desetih tekmah. Tekma je bila izenačena do sredine zadnje četrtine, ko je Kristaps Porzingis izid poravnal na 89:89. Philadelphia je do odločilne prednosti prišla z delnim izidom 7:0, razigrani J. J. Redick (24 točk, 4/8 za tri) je zadel trojko za vodstvo s 96:89 tri minute in pol pred koncem. Zmago je z metom izza črte potrdil Joel Embiid dve minuti pred zadnjim piskom sirene.

Pri Knicksih je blestel Enes Kanter, ki je prispeval 31 točk in 22 skokov. Porzingis je dodal 22 točk, a je zgrešil kar 13 metov iz igre (6/19). Embiid je okreval po poškodbi, čeprav njegov nastop vse do ogrevanja ni bil zagotovljen. S 25 točkami in 16 skoki je bil najbolj zaslužen za zmago Sixersov.

Ponedeljkove tekme:

NEW YORK - PHILADELPHIA 98:105

Kanter 31 (12/21 iz igre) in 22 skokov, Porzingis 22 (6/19 iz igre), 7 skokov in 5 blokad, Lee 20, Beasley 10, McDermott 5, Ntilikina in O'Quinn po 4, Thomas 2; Embiid 25 in 16 skokov, Redick 24 (4/8 za tri), McConnell 15, Šarić 10, Covington, Simmons in Bayless po 8, Johnson 4, Booker 3.

GOLDEN STATE - CLEVELAND 99:92

Durant 25 (8/19 iz igre), 7 skokov in 5 blokad, Thompson 24 (4/7 za tri), Green 12, 12 skokov in 11 podaj, Iguodala in McCaw po 9, Bell 8, Casspi 6, Livingston 4, Looney 2; Love 31 (9/25 iz igre, 6/11 za tri) in 18 skokov, James 20, Crowder 15, Wade 13, Calderon, Green in Korver po 3, Thompson in Smith po 2.





Torkove tekme:

VZHODNA KONFERENCA: BOSTON CELTICS 36 27 9 75,0 TORONTO RAPTORS 31 23 8 74,2 CLEVELAND CAVALIERS 34 24 10 70,6 WASHINGTON WIZARDS 33 18 15 54,5 INDIANA PACERS 33 19 14 57,6 DETROIT PISTONS 32 18 14 56,2 MILWAUKEE BUCKS 31 17 14 54,8 NEW YORK KNICKS 33 17 16 51,5 -------------------------------------- MIAMI HEAT 33 17 16 51,5 PHILADELPHIA 76ERS 33 15 18 45,5 BROOKLYN NETS 32 12 20 37,5 CHARLOTTE HORNETS 33 12 21 36,4 ORLANDO MAGIC 34 11 23 32,4 CHICAGO BULLS 32 10 22 31,2 ATLANTA HAWKS 33 8 25 24,2 ZAHODNA KONFERENCA: HOUSTON ROCKETS 31 25 6 80,6 GOLDEN STATE WARRIORS 34 27 7 79,4 SAN ANTONIO SPURS 34 23 11 67,6 MINNESOTA TIMBERWOLVE 33 20 13 60,6 DENVER NUGGETS 33 18 15 54,5 OKLAHOMA CITY THUNDER 33 18 15 54,5 NEW ORLEANS PELICANS 33 17 16 51,5 PORTLAND TRAIL BLAZER 33 17 16 51,5 -------------------------------------- UTAH JAZZ 34 15 19 44,1 LOS ANGELES CLIPPERS 32 13 19 40,6 LOS ANGELES LAKERS 31 11 20 35,5 SACRAMENTO KINGS 32 11 21 34,4 PHOENIX SUNS 35 12 23 34,3 MEMPHIS GRIZZLIES 33 10 23 30,3 DALLAS MAVERICKS 34 9 25 26,5

