NBA: LA Lakers - Dallas

Miami končal črni niz v domači dvorani

Košarkarji Dallasa so zmagali trikrat zapored in prvič po treh letih imajo pozitiven izkupiček ob koncu novembra. Luka Dončić in soigralci bodo skušali nadaljevati serijo v Staples Centru, kjer se že drugič v tej sezoni merijo z LA Lakersi.

Jezerniki so 31. oktobra zmagali s 114:113 v zelo napeti končnici, ko je LeBron James odločil s prostim metom 2,1 sekunde pred zadnjim piskom sirene.

Gostiteljem se je zelo poznalo, da so se v četrtek v napeti končnici mučili z Indiano. Srečanje so začeli brez prave energije in Harrison Barnes je to takoj kaznoval. Z dvema trojkama je poskrbel za lepo prednost Dallasa po štirih minutah (6:17). Lakersi nikakor niso našli prave igre, tudi James še ni naravnal roke in po prvi četrtini so imeli gostje 10 točk naskoka (22:32).

Dwight Powell je z zabijanjem povišal na 22:37, nato pa se je razigral James. Nekaj izgubljenih žog Mavsov so Jezerniki hitro kaznovali in LeBron je s protinapadi in s silovitimi zabijanji predramil zaspano občinstvo. Nanizal je osem zaporednih točk, gostitelji pa so z delnim izidom 10:0 ujeli priključek (40:45). Dončić v prvem polčasu ni blestel (1/8 iz igre), zgrešil je tudi vseh pet metov izza črte. Dvakrat je celo zgrešil celoten obroč. Blestel je Barnes z 18 točkami do odmora (53:58), pri Lakersih jih je James prispeval 12.

Dallas je po zelo slabem uvodu v sezono (tri zmage in osem porazov) ujel pravi ritem in se prebil že na osmo mesto na Zahodu. Za Mavsi so Minnesota, New Orleans, San Antonio, Utah in Houston, ki so v napovedih strokovnjakov pred začetkom sezone kotirali precej višje.

Miami z izjemnim prvim polčasom končal črni niz

Miami je premagal New Orleans s 106:101. Vročica je dosegla prvo zmago na domačem parketu po šestih zaporednih porazih Goran Dragić je zaradi poškodbe kolena izpustil že zadnjih šest tekem.

Petkove tekme:

LA LAKERS - DALLAS



MIAMI - NEW ORLEANS 106:101

Richardson 20, Wade 18, Olynyk 13 in 7 skokov, Whiteside 12 in 8 skokov, McGruder 11, Winslow 10, Dragić ni igral zaradi poškodbe kolena; Davis 41 (15/23 iz igre) in 9 skokov, Holiday 21, Mirotić 15.

BOSTON - CLEVELAND 128:95



CHARLOTTE - UTAH 111:119



DETROIT - CHICAGO 107:88

Jackson (6/8 za tri) in Griffin (10 skokov) po 20, Drummond 19 in 20 skokov; Carter 28, Parker 12.



PHILADELPHIA - WASHINGTON 123:98



BROOKLYN - MEMPHIS ** 125:131

** - po dveh podaljških

OKLAHOMA CITY - ATLANTA 124:109



SAN ANTONIO - HOUSTON 105:136

Aldridge 20, DeRozan 18; Capela 27 in 12 skokov, Gordon 26 (7/11 za tri), Harden 23 in 10 podaj, Paul 14 in 10 podaj.

PHOENIX - ORLANDO



PORTLAND - DENVER

Sobotne tekme:

NEW YORK - MILWAUKEE

DETROIT - GOLDEN STATE

WASHINGTON - BROOKLYN

CLEVELAND - TORONTO

HOUSTON - CHICAGO

MINNESOTA - BOSTON

SACRAMENTO - INDIANA

