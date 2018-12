NBA: New Orleans - Dallas

Dallas, eno najbolj vročih moštev v Ligi NBA, se manj kot 24 ur po zmagi nad Portlandom meri z New Orleansom.



Mavericksi imajo na zadnjih 13 tekmah razmerje zmag in porazov 10:3, kar jih na vrhu najuspešnejših postavlja ob bok LA Clippersom, Oklahomi, LA Lakersom in Philadelphii, ki imajo na zadnjih obračunih povsem enak izkupiček.

Dallas se v tej sezoni z New Orleansom še ni pomeril, lani so Pelikani dobili tri od štirih medsebojnih obračunov. A Mavericksi so s prihodom Luke Dončiča in DeAndrea Jordana v tej sezoni popolnoma drugačna ekipa. Še posebej navdušuje Dončić, ki je trenutno prvi kandidat za novinca leta. Slovenski biser je s povprečjem 18,6 točke prvi strelec Dallasa. Ob tem ima 6,6 skoka in 4,2 podaje na tekmo.

New Orleans je izvrstno začel sezono (4:0), nato pa je padel in je zdaj pod 50-odstotnim izkupičkom. Prvi zvezdnik ekipe je Anthony Davis, ki ima v tej sezoni povprečje 28 točk in 13 skokov na tekmo. Pod obročem ima odlična pomočnika v Juliusu Randlu in Nikoli Mirotiću, ki je zaradi bolezni izpustil zadnji dvoboj. Šibkejši so Pelikani na zunanjih položajih, kjer glavno nevarnost predstavlja Jrue Holiday (povprečje 20,6 točke, 9 podaj na tekmo). Močno se pozna odsotnost Elfrida Paytona, ki bo po operaciji manjkal vsaj še en mesec.

Zadnjo tekmo proti Clippersom, ki jo je New Orleans v noči na torek pred svojimi navijači izgubil s 129:126, je odigralo le osem košarkarjev.

Sredine tekme:

NEW ORLEANS - DALLAS

CLEVELAND - GOLDEN STATE 105:129

Curry 42 (9/14 za tri)

ORLANDO - DENVER

ATLANTA - WASHINGTON

BROOKLYN - OKLAHOMA CITY

TORONTO - PHILADELPHIA

MEMPHIS - LA CLIPPERS

MILWAUKEE - DETROIT

MINNESOTA - CHARLOTTE

LA LAKERS - SAN ANTONIO

