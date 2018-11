NBA, ob 4.30: Dončić in soigralci drugič gostujejo v Staples Centru

Miami išče pot iz krize proti Pelikanom

1. december 2018 ob 00:22

Los Angeles - MMC RTV SLO

Košarkarji Dallasa so zmagali trikrat zapored in prvič po treh letih imajo pozitiven izkupiček ob koncu novembra. Luka Dončić in soigralci bodo skušali nadaljevati serijo v Staples Centru, kjer se bodo že drugič v tej sezoni srečali z LA Lakersi.

Jezerniki so 31. oktobra zmagali s 114:113 v zelo napeti končnici, ko je LeBron James odločil s prostim metom 2,1 sekunde pred zadnjim piskom sirene. Jezerniki so v četrtek igrali težko tekmo proti Indiani, ki jo je v zadnjih minutah odločil izjemni James. Zapravili so 24 točk naskoka in porabili veliko energije.

Mavericksi so v gosteh dobili le dve tekmi, izgubili pa so sedemkrat. V sredo so razbili Houston v Toyota Centru s 128:108. Dončić je dobil veliko pomoč, ko se je vrnil Devin Harris. V sredo je zadel pet trojk.

Dallas je po zelo slabem uvodu v sezono (tri zmage in osem porazov) ujel pravi ritem in se prebil že na osmo mesto na Zahodu. Za Mavsi so Minnesota, New Orleans, San Antonio, Utah in Houston, ki so v napovedih strokovnjakov pred začetkom sezone kotirali precej višje.

Nova težka naloga za Miami

Miami bo gostil New Orleans. Vročica je v veliki krizi na domačem parketu, kjer je izgubila zadnjih šest tekem. V torek je v American Airlines Areni zmagala celo Atlanta. Obramba Miamija je res slaba. Goran Dragić zaradi poškodbe kolena ni igral zadnjih pet tekem, manjkal je tudi Tyler Johnson in organizacija igre je zelo šepala.

Petkove tekme:

Ob 4.30:

LA LAKERS - DALLAS

Ob 2.00:

MIAMI - NEW ORLEANS

BOSTON - CLEVELAND



CHARLOTTE - UTAH



DETROIT - CHICAGO

PHILADELPHIA - WASHINGTON



BROOKLYN - MEMPHIS

OKLAHOMA CITY - ATLANTA



SAN ANTONIO - HOUSTON

PHOENIX - ORLANDO



PORTLAND - DENVER

Sobotne tekme:

NEW YORK - MILWAUKEE

DETROIT - GOLDEN STATE

WASHINGTON - BROOKLYN

CLEVELAND - TORONTO

HOUSTON - CHICAGO

MINNESOTA - BOSTON

SACRAMENTO - INDIANA

A. G.