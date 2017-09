Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 60 glasov Ocenite to novico! Srečko Katanec je v primerjavi s septembrsko akcijo znova vpoklical Romana Bezjaka in Mirala Samardžića. Foto: MMC RTV SLO/M. R. Tvit Benjamina Verbiča, o katerem so govorili na novinarski konferenci. Foto: Twitter Načrt bo: strnjeno branjenje, vsi bodo morali biti na 120 odstotkov, kompaktni, čvrsti, strnjeni v 30, 35 metrov. Preživeti bomo morali določene trenutke, imeti srečo in dobrega vratarja. Treba bo veliko teči, brati igro, predvidevati. Angleži so boljši, če samo pogledam včerajšnjo tekmo Tottenhama v Ligi prvakov, je Harry Kane zabil tri zadetke ... To me skrbi, ampak vem, kako lahko pridemo do nečesa. Da pa bom rekel, da smo boljši, da lahko zagotovo zmagamo, tega pa ne bom delal. Ne bom zavajal javnosti. Z igro na posest žoge se Slovenija ne mora kosati z Anglijo. Edina, ki ji je 'parirala' en polčas, je bila Slovaška. In to v prvem polčasu. V drugem Slovaki niso mogli več hoditi. Katanec o tekmi proti Angliji Kevin Kampl se ne bo vrnil v izbrano vrsto. Foto: BoBo VIDEO Katanec brez komentarja o... VIDEO Katanec bo razkril seznam... Sorodne novice Naslednja misija (ne)mogoče: osvojiti Wembley Katanec ponosen na 14 točk in ne vidi nobenega problema Dodaj v

"Ne kličem le najboljših na igrišču, ampak tudi zunaj igrišča"

Gostovanje v Angliji prihodnji četrtek

27. september 2017 ob 10:09,

zadnji poseg: 27. september 2017 ob 16:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec je razkril seznam igralcev za zadnji tekmi v tem kvalifikacijskem ciklusu proti Angliji in Škotski. Na njem ni Kevina Kampla.



Slovenija je v nezavidljivem položaju, saj bo morala za drugo mesto v skupini, ki prinaša dodatne kvalifikacije, najbrž dvakrat zmagati. 5. oktobra bo igrala na Wembleyju z Anglijo, tri dni pozneje pa v Stožicah s Škotsko. Slovenija za drugouvrščeno Slovaško zaostaja za točko. Slovaki bodo v zadnjem krogu gostili Malto, proti kateri jim bo težko spodrsnilo.

Glavno vprašanje je bilo, ali bo Katanec na seznam uvrstil Kampla, ki ga na septembrski akciji ni bilo. Takrat se je opravičil, ker je urejal klubski status in prestopil iz Bayerja v Leipzig. Tudi tokrat ga na seznamu ni.

Katanec svoje odločitve o nevpoklicu Kampla najprej ni želel komentirati, nato je med drugim dejal: "Sploh ne spremljate in niti približno ne veste, kaj dela dečko v klubu, na katerem položaju igra. A naj pride potem v reprezentanco in reče, da bo igral zadnjega veznega?"

"Za vzgojo v reprezentanci ni časa"

Veliko govora je bilo tudi o Benjaminu Verbiču, ki si je v zadnjem času privoščil nekaj nespretnih tvitov. Dobro uro pred začetkom tekme proti Slovaški v Trnavi je objavil selfi z ogleda zelenice, po uvrstitvi košarkarjev v finale evropskega prvenstva pa je s smeški komentiral objavo Mladena Dabanovića o tem, ali bi bil morda Igor Kokoškov primeren tudi za nogometnega selektorja (glej fotografijo desno): "Nimam nič proti njemu, a mlada generacija ima še veliko kilometrov za naredit. Tvit me ne bo nič zmotil, Benjamin je lahko miren. Mora pa poslušati avtoriteto. Ima igrišče, da pokaže, kaj zna."

"Kličem najboljše, kar ne pomeni samo najboljše na igrišču, ampak tudi zunaj igrišča. To je težava vzgoje in še marsičesa drugega. Sam tega delati v reprezentanci nimam niti časa niti volje niti želje. Da bom fante, ki igrajo na najvišji mogoči ravni, učil, kaj je pripadnost in kako se pride v reprezentanco, za to tu nimamo časa. Vprašajte se, kaj to pomeni za njih. Tisti fantje, ki so pravi, me spoštujejo. Nekateri pa mogoče živijo v nekem svojem svetu in se v bistvu še razvijajo," je dodal selektor.

V spodnjem videu si lahko ogledate novinarsko konferenco v celoti.



"Novinarji pišete po nareku"

Katanec je v prvem delu novinarske konference znova šel v spopad z novinarji: "Nobenemu selektorju slovenske reprezentance ne želim, da dela v takih razmerah, kot delam sam zadnji dve leti. Vem, kaj je zadaj in kdo to dela. Prav smilite se mi, velika večina od vas tukaj. Novinarji morate pisati po nareku in vi nogometni zvezi postavljate cilje. Znova poglejte mojo prvo tiskovko, kaj sem rekel, ko sem postal selektor, da se bo dogajalo. Točno to se dogaja."

Okrcal je tudi strokovnega komentatorja TV Slovenija Branka Zupana: "Na TV Slovenija Einstein razlaga, da bi moral v klube igralcem pošiljati kondicijske trenerje. Mislim ... a smo mi budale?"

O tekmi proti Angliji je povedal: "Imamo voljo in željo presenetiti, ne moremo pa reči, da smo boljši. Treba bo veliko teči, brati igro, predvidevati. Angleži imajo vrhunske igralce na bočnih položajih in so hitri."



Iličić desne noge ne potrebuje

Kot se že standardno dogaja, ima več slovenskih igralcev težave z igralno minutažo v klubih: "Da, res je, določenih se ne da videti. Tako je, drugih ni. Tudi jaz bi klical Harryja Kana, Ronalda ... Tudi Zahoviča bi vpoklical, če bi ga imeli. Tistega pravega."

V primerjavi s septembrsko akcijo je Katanec znova vpoklical Romana Bezjaka in Mirala Samardžića. Prvi za Darmstadt še naprej ne igra, drugi pa je po selitvi v Anži iz Mahačkale v soboto dosegel prvi gol za nov klub na gostovanju pri moskovskem Spartaku. "Zagotovil mi je, da je fizično dobro pripravljen. Menim, da nam lahko proti Angležem pomaga s svojo energijo. Verjamem tudi, da mi je hvaležen za to, da je v reprezentanci. To šteje," je položaj Bezjaka komentiral selektor.

Josip Iličić, ki si je v nedeljo poškodoval gleženj, bo pripravljen. "Joja sem vprašal, katera noga je poškodovana. Rekel je desna, pa sem mu odvrnil: 'Dobro, desne itak ne potrebuješ.' Da se še malo nasmejimo," je novinarsko konferenco v pozitivnejšem duhu, kot se je začela, sklenil Katanec.

SEZNAM ZA TEKMI PROTI ANGLIJI IN ŠKOTSKI:

Vratarji (3):

Belec Vid, Benevento (ITA)

Koprivec Jan, Anorthosis Famagusta (CIP)

Oblak Jan, Atletico Madrid (ŠPA)



Branilci (9):

Cesar Boštjan, Chievo (ITA)

Delamea Mlinar Antonio, New England Revolution (ZDA)

Jokić Bojan, Ufa (RUS)

Mevlja Miha, Zenit (RUS)

Samardžić Miral, Anži Mahačkala (RUS)

Skubic Nejc, Konyaspor (TUR)

Struna Aljaž, Palermo (ITA II)

Širok Matija, Domžale (SLO)

Viler Mitja, Maribor (SLO)

Vezisti (8):

Birsa Valter, Chievo (ITA)

Bohar Damjan, Maribor (SLO)

Krhin Rene, Nantes (FRA)

Kurtić Jasmin, Atalanta (ITA)

Repas Jan, Caen (FRA)

Rotman Rajko, Göztepe (TUR)

Verbič Benjamin, Köbenhavn (DAN)

Vetrih Amedej, Domžale (SLO)

Napadalci (4):

Bezjak Roman, Darmstadt (NEM II)

Iličić Josip, Atalanta (ITA)

Matavž Tim, Vittesse (NIZ)

Šporar Andraž, Arminia (NEM II)

KVALIFIKACIJE ZA SP 2018

SKUPINA F



Četrtek, 5. oktobra, ob 20.45:

ANGLIJA - SLOVENIJA

MALTA - LITVA

ŠKOTSKA - SLOVAŠKA



Nedelja, 8. oktobra, ob 18.00:

SLOVENIJA - ŠKOTSKA

SLOVAŠKA - MALTA

LITVA - ANGLIJA

Lestvica: ANGLIJA 8 6 2 0 16:3 20 SLOVAŠKA 8 5 0 3 14:6 15 SLOVENIJA 8 4 2 2 10:4 14 ŠKOTSKA 8 4 2 2 14:10 14 LITVA 8 1 2 5 6:18 5 MALTA 8 0 0 8 2:21 0

