"Ne poznam nikogar, ki bi rekel, da ne bi rad igral za Atletico"

Veseli se fantastičnega vzdušja na Hampden Parku

21. marec 2017 ob 09:38

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Dobrih pet mesecev po izjavi selektorja Katanca, da verjame, da Kevin Kampl ne bo imel težav, da ga soigralci ne bi sprejeli, ko se bo vrnil v reprezentanco, se je to res zgodilo.

Potem ko je bilo oktobra ob Kamplovem neprihodu na reprezentančno akcijo pred tekmama proti Slovaški in Angliji dogajanje zelo burno, izjava soigralcev, v kateri so ti obsodili njegovo potezo, pa je Kampla prizadela, so (morebitne) zamere zdaj pozabljene.

S selektorjem in njegovima pomočnikoma Alešem Čehom in Tomažem Kavčičem se je nogometaš Bayerja pogovoril že pred mesecem dni ob njihovem obisku v Leverkusnu, v ponedeljek pred prvim treningom na Brdu pri Kranju ob začetku priprav na nedeljsko tekmo proti Škotski je sledil še sestanek s soigralci.



"Lepo smo se pogovorili in zaključili to zgodbo. Kevin je del ekipe. To, o čemer smo se pogovarjali, pa naj ostane v slačilnici," je sinoči dejal kapetan Boštjan Cesar, Kampl pa je svoje uvodne misli ob prihodu na Gorenjsko razkril posebej za TV Slovenija.



Kevin, kako je biti znova del reprezentance?

Zelo dobro se počutim, da sem nazaj. Fantje so me lepo sprejeli, s selektorjem sva se tudi pogovarjala, vse je v redu. Zelo sem srečen, da sem spet nazaj.

V ponedeljek tako kot še nekaj drugih reprezentantov niste trenirali. Zakaj ne?

V soboto sem imel še tekmo, igrali smo tudi v sredo v Ligi prvakov, tako da je za mano naporen teden. Dva dneva po tekmi je po navadi tak dan, da smo malo prosti, zato nisem treniral, ampak sem bil samo malo v fitnesu.

V kakšni formi ste, kako ste zadovoljni s trenutno pripravljenostjo?

Dobro sem pripravljen, dobro se počutim. Malce težav imam z nogo, to so že stare težave od tekme proti Tottenhamu. Videl bom v prihodnosti, ali bo morda treba celo na operacijo. Sicer pa sem v dobri formi, odigral sem vse tekme. Seveda bi lahko bil položaj v klubu boljši, saj nam trenutno ne gre preveč dobro.

Pred kratkim ste zamenjali trenerja. V Bayerju ni več Rogerja Schmidta, ki je bil vaš trener že v Salzburgu, zdaj je na tem mestu Tayfun Korkut.

To je stvar, ki se zgodi v nogometu. Vem, da je mojemu staremu trenerju celo malo odleglo, saj je bilo na koncu res precej težko. Prepričan sem, da bo dobil zelo dobro novo službo. Tudi z novim trenerjem se zelo dobro razumeva.

Kako veliko je bilo razočaranje po izpadu iz Lige prvakov proti Atleticu?

Nimamo časa, da bi bili preveč razočarani. V Bundesligi smo zelo slabi in moramo zbirati točke, da ne bomo še nazadovali na lestvici. Malce razočaranja je seveda bilo, ker se zavedamo, da smo že na prvi tekmi v Leverkusnu zapravili svoje možnosti. V Madridu smo odigrali dobro tekmo, borili smo se do konca, zato smo lahko s povratnim srečanjem zadovoljni.

Pojavile so se govorice, da bi lahko poleti prestopili v Atletico. Je kaj na tem?

O tem trenutno ne morem preveč govoriti. Lahko povem le, da je zelo dober klub. Če vprašate mlade fante, ali bi radi igrali za Atletico, ne poznam nikogar, ki bi rekel ne (smeh).

Tam bi bil vaš soigralec Jan Oblak. Kako ste doživeli slovenski dvoboj v Ligi prvakov prejšnji teden?

Jan je fenomenalno branil, ustavil je dve, tri stoodstotne priložnosti. Dokazuje, da je že pri 23 letih eden izmed najboljših vratarjev na svetu. Mislim, da bo kmalu številka ena med vratarji.

V nedeljo čaka Slovenijo zahteven preizkus v Glasgowu. Kaj lahko pričakujejo navijači na tekmi proti Škotski?

Tekma bo zelo težka, igrali pa bomo v fantastičnem vzdušju. Sam sem že igral na tem stadionu, fenomenalno je tam igrati. Škoti nujno potrebujejo točke, zato bodo naredili vse za zmago. A mi v teh kvalifikacijah zelo dobro igramo, imamo ves teden časa za pripravo in mislim, da smo tudi v dobrem fizičnem stanju. Imeli bomo priložnosti, ki jih bo treba izkoristiti.

Anže Bašelj, TV Slovenija; M. R.