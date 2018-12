Nejc Vidmar

9. december 2018 ob 14:39

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Veselje v garderobi je bilo podobno, kot če bi bili prvaki. Ni bilo lepo biti nogometaš Olimpije v teh težkih časih, ne znate si predstavljati, kako težko je bilo v zadnjih tednih.

A skupaj smo v dobrih in slabih časih. Pokazali smo, da smo prava ekipa, se vrnili po težkem gostovanju v Kidričevem in dokaj suvereno osvojili zmago. Včasih take malenkosti veliko štejejo, veliko breme je padlo z naših ramen.

Ta zmaga je res za vse nas. Vemo, skozi kaj so morali nekateri igralci. To je za našega kapetana, za Roka, za strokovni štab. Rok (Kronaveter, op. a.) je zaslužen za zgodovinske trenutke v zadnjih letih, tudi o Branku (Iliću, op. a.) ni treba izgubljati besed. Živeli smo za to zmago. Pod nobenim trenerjem nismo nikoli bojkotirali tekem, to vam lahko zagotovim.

Vratar nogometašev Olimpije Nejc Vidmar po zmagi v Novi Gorici v 19. krogu Prve lige TS (1:3).

M. R.