Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Vibeke Skofterud je decembra 2011 na Rogli zasedla tretje mesto na 10 km v klasični tehniki. Foto: EPA Dodaj v

Nekdanja olimpijska prvakinja umrla po nesreči z vodnim skuterjem

Pretresena celotna Norveška

30. julij 2018 ob 19:18

Oslo - MMC RTV SLO

Nekdanja smučarska tekačica Vibeke Skofterud je umrla pri 38 letih. Po nesreči z vodnim skuterjem so jo našli mrtvo. Največji uspeh je dosegla na olimpijskih igrah v Vancouvru leta 2010, kjer je osvojila zlato s štafeto 4 x 5 km.

Za Norveško je v isti disciplini osvojila tudi zlati kolajni na svetovnih prvenstvih 2005 in 2011, leta 2015 pa je končala kariero. "Tresem se, še vedno sem v šoku in povsem ohromljena ob grozljivi novici, ki sem jo danes prejela. Draga Vibeke, to je bilo precej prezgodaj," je o tragičnem dogodku dejala najuspešnejša zimska olimpijka vseh časov Marit Björgen.

Sožalje ob smrti Skofterudove so javno izrekli številni drugi športniki in športni delavci, med njimi tekač Petter Northug, nekdanji nogometaš Jan Aage Fjoertoft, predsednik norveške športne zveze Tom Tvedt, direktor reprezentanc Vidar Lofshus, ministrica za kulturo Trine skei Grande in drugi.

Policija je v nedeljo potrdila smrt Skofterudove, potem ko so našli njeno truplo v bližini Arendala na jugovzhodu Norveške, kjer so jo prijavili za pogrešano.

A. G.