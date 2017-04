Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Ugo Ehiogu (desno) je med letoma 1991 in 2000 odigral kar 237 tekem za Aston Villo, med letoma 2000 in 2007 pa je igral za Middlesbrough. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nekdanji angleški reprezentant Ehiogu umrl po srčnem zastoju

Angleški selektor Southgate njegov dolgoletni soigralec

21. april 2017 ob 19:01

London - MMC RTV SLO

Nekdanji branilec angleške nogometne reprezentance in Aston Ville Ugo Ehiogu je umrl zaradi srčnega infarkta. 44-letnik, ki je deloval kot trener Tottenhamove ekipe do 23 let, se je zgrudil v četrtek na treningu na severu Londona.

Po srčnem zastoju je v zgodnjih jutranjih urah umrl. Ehioguja, ki je za Anglijo zbral štiri nastope, so takoj prepeljali v bolnišnico in mu zagotovili prvo pomoč, a brez uspeha. Član Tottenhamove trenerske ekipe je bil od leta 2014.

"Z besedami ne moremo opisati, kakšen šok in žalost čutimo vsi v klubu. Uga ne bomo nikoli pozabili. Iskreno sožalje njegovi ženi Gemmi in njegovi družini," je dejal vodja Tottenhamove trenerske in igralske šole John McDermott.

Zelo pretresen je tudi angleški selektor Gareth Southgate, ki je bil celo desetletje Ehiogujev soigralec pri Aston Villi in Middlesbroughu. Skupaj sta osvojila angleški ligaški pokal pri obeh moštvih.

"Na igrišču je bil robusten branilec, zunaj zelenic pa pravi gentleman. Z njim sem skupaj odigral največ tekem. Vedno sva bila pripravljena narediti vse, da bi preprečila zadetek tekmeca. Šla sva skozi težke trenutke in se veselila tudi dveh lovorik. Govoril sem že z nekaterimi nekdanjimi soigralci in vsi smo pretreseni zaradi te novice. Ugo je bil pravi profesionalec in vsi ga bomo zelo pogrešali," je poudaril Soutgate.

