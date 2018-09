Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Lili Leber poleti vsak dan preplava 800 do 1.000 metrov. Na EP-ju v Kranju bo nastopila na 50 metrov prosto in 50 metrov prsno. Foto: MMC RTV SLO/T. O. V naši ekipi je bil tudi dr. Milivoj Veličković, ki je star 81 let. Igral je na vseh tekmah. Vsa čast našemu kapetanu in vodji! Bor Balderman Sara Isaković bo deset let po pekinškem srebru spet lovila medaljo, tokrat seveda v veliko bolj sproščenem ozračju. V mešani štafeti bo tudi smučarski demonstrator Sandi Murovec - Muri. Foto: Facebook Sandi Murovec Plavanje me sprošča. Kadar sem sesuta, grem v vodo. Vso negativno energijo pustim tam in pridem iz vode pozitivno naravnana. Lili Leber Nemka Manuela Eder bo v Kamniku tekmovala v sinhronem plavanju. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Dodaj v

Nekoč z avtodomom po Jugoslaviji, danes na prvenstvo veteranov

Utrinki z veteranskega EP-ja v vodnih športih

4. september 2018 ob 06:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Veseli smo, da smo vsi preživeli, to je bistvo," je po vaterpolskem turnirju EP-ja za veterane povedal Bor Balderman. Plavalko Lili Leber nastop še čaka, s plavanjem, kot pravi, ohranja mladostno igrivost.

Kranj z okolico gosti veteransko prvenstvo v vodnih športih, na katerem nastopa 4.700 tekmovalcev iz 41 držav. Samo na vaterpolskem turnirju jih je bilo skoraj tisoč. Kranjčani, ki so tekmovali v kategoriji nad 40 let, so se predstavili z ekipo, ki je sestavljala jedro reprezentance na domačem evropskem prvenstvu pred 15 leti na istem objektu. "Fantje so uresničili napovedi in osvojili bronasto medaljo, ekipa nad 60 let, v kateri sem bil tudi sam, pa je bila šesta. Veseli smo, da smo vsi preživeli, to je bistvo," je povedal Bor Balderman.

V ekipi 81-letni Milivoj Veličković

Ekipa nad 60 let je nastopila zgolj zato, ker je bilo prvenstvo v domačem Kranju. "Nasprotniki so bili Nizozemci, Italijani in Nemci, ki trenirajo po trikrat na teden. Pri nas pa veste, kako je z vaterpolom. Ni bilo enostavno. Čiste igre je bilo 4 x 5 minut v bazenu 25 x 20 metrov. Šest igralcev plus vratar. Zelo naporno je bilo. V naši ekipi je bil tudi dr. Milivoj Veličković, ki je star 81 let. Igral je na vseh tekmah. Vsa čast našemu kapetanu in vodji," je še povedal Balderman.

Mama ni imela posluha za plavanje

Če so vaterpolisti že opravili svoje delo, pa bodo ta teden v kranjski olimpijski bazen skočili plavalci. Med njimi tudi Lili Leber. "Prijavila sem se, ker želim uresničiti mladostne želje. V mladosti sem bila le za kratek čas plavalka, dokler ni mama rekla: dovolj je, ne boš več plavala. In to le zato, ker sem sredi zime prišla domov s treninga premočena! Zahtevala je, da grem raje trenirat orodno telovadbo. Pred 12 leti sem se vrnila v vodo, obiskujem regijska upokojenska tekmovanja, in ker napredujem, grem na stara leta na evropsko veteransko prvenstvo."

"Leta mi ne bežijo in jih ne štejem"

Kranjčanka si je nastop na EP-ju zagotovila na regijskem tekmovanju, plavala pa bo na 50 metrov prsno in 50 metrov prosto. Normo je izpolnila s časom 58 sekund na 50 metrov prsno. "Zelo se veselim. Tekmovala bom v kategoriji od 65 do 69 let. Plavam zaradi sebe, da vzdržujem telesno kondicijo. Staranja zame v življenju ni, leta mi ne bežijo in jih ne štejem. Da pa vem, kako sem pripravljena, grem občasno še zmerit čas na tekmovanja. Poleti naredim med 800 in 1000 metri na dan, pozimi grem v bazen od 2- do 3-krat na teden. Plavanje me sprošča. Kadar sem sesuta, grem v vodo. Vso negativno energijo pustim tam in pridem iz vode pozitivno naravnana."

Sara Isaković spet v boju za medalje

Za širšo javnost bo zelo zanimiv nastop slovenske mešane štafete, kjer bodo nastopili nekdanja olimpijska podprvakinja iz leta 2008 Sara Isaković, nekdanja reprezentantka Tanja Blatnik, leta 2009 evropski rekorder na 50 prsno Matjaž Markič (včeraj je v tej disciplini zmagal z novim evropskim rekordom masters 28,68) in smučarski demonstrator Sandi Murovec - Muri, ki se je zadnje mesece zelo zavzeto pripravljal na nastop, saj so ga preostali trije izzvali, da želijo videti, kako se smučar znajde v bazenu. Očitno zelo dobro, saj Muri za 50 metrov prosto potrebuje le okrog 28 sekund.

V Kamnik z avtodomom

Kamniški bazen bo gostil tekmovanja v sinhronem plavanju. Med treningom smo ujeli Nemko Manuela Eder, ki prihaja iz Urberacha, malce južno od Frankfurta. V Kamnik se je pripeljala z družino, in to z avtodomom, s katerim so pred 40 leti že potovali po Jugoslaviji. "Vmes sem bila še v Kranju, ki je leta 2007 prav tako gostil evropsko veteransko prvenstvo. Takrat sem nastopila le v posamični konkurenci, tokrat pa bom tudi v dvojicah in z ekipo. Največ možnosti za medaljo bom imela med dvojicami, saj je moja partnerka nekoč nastopila tudi na članskem svetovnem prvenstvu," je povedala Edrova, ki gre naslednje leto tudi na svetovno prvenstvo v Južno Korejo.

Sinhrona plavalka potrebuje širok spekter znanja

Na evropsko prvenstvo se je Manuela Eder letos pridno pripravljala: "Pred večjimi tekmovanji treniramo skoraj vsak dan, in sicer po uro do dve, čeprav mi je ta šport vedno predstavljal le hobi. Ne gre pa le za trening v vodi, ampak tudi za fitnes. Sinhrono plavanje namreč vključuje celoten paket: plavanje, moč, hitrost, koordinacijo, tu so tudi akrobatski elementi. Podobno je umetnostnemu drsanju, le da je v vodi. Da bi bilo za gledalce še zanimivejše, so lani na SP-ju v Budimpešti na spletu v živo prenašali dogajanje v vodi oziroma pod vodo."

100 deklic za prihodnost sinhronega plavanja

Za slovenske tekmovalce v sinhronem plavanju ne bo mogoče navijati, saj je ta šport šele v razvoju. Poklicali smo na Plavalno zvezo, kjer nam je Maja Virant, trenerka plavanja in tudi sinhronega plavanja, povedala: "V Sloveniji ta šport obstaja od leta 2011. Treningi so v Ljubljani, Velenju, Krškem, Portorožu in Kranju. Imamo okrog 100 deklic. Začeli smo bolj rekreativno, potem se je pri nekaterih pojavila tudi želja po tekmovanjih. Pri nas sicer razen državnih prvenstev ni tekmovanj v sinhronem plavanju, zato je za nove izkušnje dobrodošlo, da bodo v Kamniku nastopile veteranke."

Trenirajo skoraj vsak dan

Slovencem pri spoznavanju s sinhronim plavanjem pomagati tudi nekdanji tekmovalki iz Poljske in Češke, ki živita v Sloveniji. Kadra namreč primanjkuje. "Večinoma smo to trenerke plavanja, nekatere tudi z znanjem plesa. Hkrati smo tudi mame in s tem športom, sodelujemo pa tudi s Hrvaško, kjer je to bolj razvito. Dekleta sicer naredijo do šest treningov tedensko, vključno z enim suhim treningom. Dobrodošlo je, če zna tekmovalka dobro plavati in da obvlada tudi ples oziroma balet," nam je še povedala Virantova, ki upa, da bo sčasoma Slovenija nastopala tudi na večjih tekmovanjih.

Tomaž Okorn