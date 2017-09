Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Nemanja Mitrović je bil z Olimpijo med drugim državni prvak v sezoni 2015/16. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nemanja Mitrović

2. september 2017 ob 12:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

To me je najbolj prizadelo, to, da sem se počutil kot navadna smet. Nočem si lastiti zaslug, ampak vem, kaj vse sem dal Olimpiji. Zato sem prepričan, da si takšnega ravnanja nisem zaslužil.

Poudarjam, sploh nisem edini. Rok Kronaveter je dal 17 golov v tisti šampionski sezoni, pa sami dobro veste, kako še vedno delajo z njim.

Poglejte, kako stvarem strežejo v Mariboru, ki je za Olimpijo, pa naj se sliši še tako grdo, barvni televizor.

V Olimpiji sem doživel vse. Skoraj smo že izpadli iz lige, ničkolikokrat sem igral na robu poškodbe, pri Rastoderju so bila obdobja, ko ni bilo plač, ni bilo osnovnih razmer za delo.

Vendar so na vse to ljudje v upravi zdajšnje Olimpije pozabili. Najlažje je nekoga poslati na tribuno.

Nogometaš Nemanja Mitrović je v intervjuju za EkipoSN povedal, kaj vse ga je motilo pri Olimpiji, ki jo je zapustil, in bo kariero nadaljeval na Poljskem (Jagiellonia Bialystok). Pri Olimpiji se na koncu predvsem ni mogel sprijazniti, ko so mu rekli, da je šele četrti v vrsti med centralnimi branilci.

M. L.