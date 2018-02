Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 12 glasov Ocenite to novico! Jernej Damjan, ki mu velika skakalnica veliko bolj ustreza kot srednja, je bil v vseh treh serijah med petnajsterico. Foto: Reuters VIDEO Damjan: Naj skačejo tisti... Sorodne novice Na vrhu Leyhe in Johansson; Zajc in Semenič četrta Dodaj v

Nemci, Poljaki in Norvežani najboljši na treningu, Slovenci povprečni

Stoch v drugi seriji skočil 139,5 metra

15. februar 2018 ob 16:13

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Na drugem treningu smučarjev skakalcev pred olimpijsko preizkušnjo na veliki skakalnici v nobeni od treh serij Slovencev ni bilo med prvih deset. V soboto na tekmi ne bo Timija Zajca.

V prvi seriji je od peterice Slovencev največ pokazal Jernej Damjan, ki je bil s 130 metri dvanajsti. Anže Semenič (127,5 m) je končal mesto za njim. Peter Prevc, Timi Zajc in Tilen Bartol so bili na mestih med 22. in 25.

V drugi seriji je bil Damjan (129 m) štirinajsti, Bartol (132 metrov - slovenska daljava dneva) sedemnajsti in Prevc (125,5 m) dvaindvajseti.

V zadnji seriji je Bartol (130,5) končal na štirinajstem, Damjan (128,0) na petnajstem in Prevc (130,0) na sedemnajstem mestu.

Peter Prevc bo težko ubranil medaljo iz Sočija. Njegovi skoki še niso takšni, kot bi si želel: "Prva dva skoka za trening sta bila za začetek še kar dobra, problem pa je, ker nato skokov nisem stopnjeval. Upam, da mi bo to uspelo popraviti in da bom začel skakati proti drugi rdeči črti."

Trener Goran Janus se je odločil, da bo v primerjavi s tekmo na srednji skakalnici prednost pred Timijem Zajcem dobil Anže Semenič.

V ospredju so bili Nemci, Poljaki in Norvežani. Prvo serijo je dobil Nemec Karl Geiger (135,5 m), drugo Poljak Kamil Stoch (s 139,5 metra je imel daljavo dneva), tretjo pa Norvežan Andreas Stjernen (136,0 m).

Kvalifikacije bodo v petek ob 13.30. Prenos bo na TV SLO 2.

