Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 22 glasov Ocenite to novico! Nemški skakalci so ekipno tekmo dobili prvič po 21. januarju lani, ko so Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger, Stephan Leyhe in Richard Freitag slavili v Zakopanah. Tokrat je Leyheja v ekipi zamenjal Karl Geiger. Foto: EPA Šesto mesto je danes, glede na včerajšnje skoke, naša realnost. Za zdaj sodimo sem. Fantje so delali napake, a za kaj več bi morali narediti osem res odličnih skokov. Danes bomo naredili analizo, pogovorili se bomo, nato pa je jutri nov dan, v katerega gremo z optimizmom. Nejc Frank, pomočnik glavnega trenerja Gorana Janusa Kamil Stoch je v finalu skočil 131,0 m, kar je bila daljava dneva. Enaka dolžina skoka je sicer uspela tudi Stefanu Kraftu. Foto: EPA VIDEO Slovenski skakalci razoča... Dodaj v

Nemci slavili v Lahtiju, Slovenija šesta

Norvežani dobili boj za tretje mesto z Avstrijci

3. marec 2018 ob 16:30,

zadnji poseg: 3. marec 2018 ob 19:09

Lahti - MMC RTV SLO

Nemški smučarji skakalci so dobili ekipno preizkušnjo za svetovni pokal v Lahtiju. Slovenska reprezentanca je tekmo končala na šestem mestu.

Na tekmi so slovenske barve branili Anže Lanišek, Nejc Dežman, Tilen Bartol in Jernej Damjan. Že po prvi seriji so zasedli šesto mesto, uvrstitve jim s skakanjem v finalu ni uspelo izboljšati. Še najkonstantnejši je bil Damjan, ki je obakrat preskočil mejo 120 m, malce slabše sta se odrezala Dežman in Bartol, ki se jima je ponesrečil skok v prvi seriji.

DALJAVE SLOVENCEV 1.serija 2.serija Anže LANIŠEK 121,5 m 118,0 m Nejc DEŽMAN 113,5 m 118,5 m Tilen BARTOL 113,0 m 118,5 m Jernej DAMJAN 121,0 m 120,5 m



Wellinger odbil napad Stocha

Za zmago sta se na koncu udarili reprezentanci Nemčije in Poljske, zadnjo rokavico je Nemcem vrgel Kamil Stoch, ki je tudi v drugo skočil odlično, pristal pri 131,0 m in poskrbel, da je bil zadnji tekmovalec na skakalnici, Andreas Wellinger, pod nekoliko večjim pritiskom, a to olimpijskega zmagovalca s srednje skakalnice v Pjongčangu ni pretirano zmotilo. Doskočil je pri 127,0 m in Nemčiji prinesel zmago. Končna razlika je bila 11,3 točke.

Norvežani dobili boj z Avstrijci

Zanimiv je bil tudi boj za tretje mesto, ki so ga kljub ponesrečenemu skoku Daniela Andreja Tandeja dobili Norvežani. Ti so bili ves čas pod pritiskom Avstrijcev, potem ko je Tande v prvi seriji pristal pri pičlem 101,0 m. V finalu sta odlično skočila Stefan Kraft in Gregor Schlierenzauer, a je norveška četverica z drugimi skoki poskrbela za uvrstitev na najnižjo stopničko. Napeto je bilo vse do zadnjega skoka Roberta Johanssona, ki je svoje delo opravil z odliko (126,5 m).

V Pokalu narodov brez sprememb

Na prejšnji ekipni tekmi so Poljaki v sestavi Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki in Stoch prekinili vladavino Norvežanov in slavili v Zakopanah. Tokrat so na vrh stopili Nemci. Na obeh tekmah so Norvežani osvojili tretje mesto. V Pokalu narodov ni prišlo do sprememb, še vedno so v vodstvu Norvežani pred Nemci in Poljaki. Slovenija je uvrščena na peto mesto, za Avstrijci.

V nedeljo na tekmi pet Slovencev

V nedeljo je v Lahtiju na sporedu še posamična tekma, prva serija se bo začela ob 15.30 s prenosom na TV SLO 2 in na MMC-ju. Nastopilo bo pet Slovencev, ob Lanišku, Dežmanu, Bartolu in Damjanu še Domen Prevc, medtem ko je bil Anže Semenič v kvalifikacijah prekratek. Slovenska reprezentanca na Finskem sicer nastopa brez Petra Prevca in Timija Zajca, oba se v Sloveniji pripravljata na zaključni del sezone.

Smučarski skoki (M), Lahti, ekipna tekma

Končni vrstni red: točke 1. NEMČIJA 1.124,5 Geiger/Eisenbich./Freitag/Welling. 2. POLJSKA 1.113,2 Kot/Hula/Kubacki/Stoch 3. NORVEŠKA 1.082,6 Stjernen/Tande/Forfang/Johansson 4. AVSTRIJA 1.074,5 5. JAPONSKA 1.052,6 6. SLOVENIJA 991,0 Lanišek 121,5 m/118,0 m Dežman 113,5 m/118,5 m Bartol 113,0 m/118,5 m Damjan 121,0 m/120,5 m 7. ŠVICA 931,0 8. RUSIJA 833,1 --------------------------------------- 9. FINSKA 402,2 10. ITALIJA 395,6 11. ZDA 335,5 12. KAZAHSTAN 219,6 Pokal narodov (18/31): 1. NORVEŠKA 4.449 2. NEMČIJA 4.290 3. POLJSKA 3.764 4. AVSTRIJA 2.330 5. SLOVENIJA 2.060 6. JAPONSKA 1.749

M. L.