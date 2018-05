Nemci tesno premagali Slovenijo na SP-ju

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 10 glasov Ocenite to novico! Z zmago proti tretjemu igralcu sveta Dimitriju Ovtcharovu se je izkazal Darko Jorgić. Foto: nzts Darko je končno okrepil svoj bekhend, predvsem pa je bil ves čas miren, kar mu je tudi prineslo zmago nad enim najboljših igralcev sveta. Upam, da je zdaj tudi sam videl, česa je sposoben. Vse pohvale si zasluži tudi Deni, ki je zdržal pritisk, in na koncu lahko rečemo prepričljivo premagal Stegra. Škoda za Jana, predvsem v zadnjem dvoboju s Filusom. Tu mislim na drugi niz, pa tudi v tretjem je bil blizu uspeha, a je nasprotnik pri izidu 7:8 do točke prišel s 'pardonom', nato pa se Jan ni več pobral. S kom bomo igrali v jutrišnjem razigravanju za obstanek v ligi, niti ni tako pomembno. Andreja Ojsteršek Urh, trenerka moške reprezentance Alex Galič in sotekmovalke so vknjižile četrto zmago. Foto: nzts Dodaj v

2. maj 2018 ob 14:05,

zadnji poseg: 2. maj 2018 ob 22:05

Halmstad - MMC RTV SLO, STA

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je na zadnji tekmi skupine A prve divizije ekipnega svetovnega prvenstva v Halmstadu na Švedskem tesno izgubila z Nemčijo z 2:3.

Z zmago in štirimi porazi so izbranci Andreje Ojsteršek Urh v svoji skupini zasedli peto mesto in se bodo v nadaljevanju svetovnega prvenstva borili za obstanek.

Ker tekma z Nemčijo, ki je lani Slovenijo premagala v polfinalu evropskega prvenstva v Luksemburgu, ni odločala praktično o ničemer več, je trenerka slovenske izbrane vrste spočila Bojana Tokića, prvič pa je na prvenstvu priložnost dobil Jan Žibrat. Prav tako je na mesto tretjepostavljenega igralca postavila Darka Jorgića, ki je svojo nalogo odlično opravil, saj je na kolena spravil Dimitrija Ovtcharova, kar je bilo zanj pred nadaljevanjem prvenstva zelo pomembno za samozavest.

V prvem dvoboju je Deni Žibrat le v prvem nizu nudil dober odpor Ruwenu Filusu, najboljši nemški igralec Timo Boll je počival, v nadaljevanju pa izkušeni 30-letni Nemec, sicer 21. na svetovni jakostni lestvici, devet let mlajšemu tekmecu ni dovolil razviti njegove igre.

Prvič je v Halmstadu zaigral Jan Žibrat, ki je bil v prvih dveh nizih proti nemškemu veteranu 37-letnemu Bastianu Stegru enakovreden nasprotnik, v tretjem nizu pa je 23. igralec sveta 218. igralcu sveta prepustil le tri točke.

Pravi maratonski dvoboj sta uprizorila Darko Jorgić in Dimitrij Ovtcharov, saj so se vsi štirje nizi končali na razliko. Drugi celo z izidom 17:15 v korist slovenskega državnega prvaka, ki je enemu najboljših igralcev na svetu prepustil le uvodni niz, ki se je končal z izidom 13:11 za Nemca, v tretjem in četrtem pa je Hrastničan dokazal, zakaj sodi med največje talente v namiznem tenisu.

Ohrabren z Jorgićevo zmago je Deni Kožul v dvoboj s Stegrom krenil fantastično, praktično brez napake in zanesljivo dobil uvodni niz. Tudi drugega je začel odlično, bil ves čas v vodstvu, tudi z 8:4, ko pa se mu je nasprotnik približal na dve točki (7:9), je vzel minuto odmora, po njej pa je niz mirno pripeljal do konca. V tretjem nizu je ritem igre ves čas narekoval Nemec, v četrtem pa je Kožul spet prišel do svoje igre ter prišel do zanj pomembne zmage, saj je na kolena spravil 23. igralca sveta.

O zmagi je odločal dvoboj med Janom Žibratom in Ruwenom Filusom, v katerega je slovenski igralec vstopil s preveč spoštovanja. Toda že v drugem nizu je igralec z Mote iz okolice Ljutomera dokazal, da zna tudi on igrati zelo dober namizni tenis. Večino niza je bil v vodstvu, tudi še pri izidu 9:8, žal pa je nato naredil tri napake, tako da je Nemec povedel z 2:0 v nizih. Žibrat je dober odpor Filusu nudil tudi v tretjem nizu, vendar poraza ni več mogel preprečiti.

Slovenke osvojile prvo mesto

Slovenske namiznoteniške igralke so lahko s svojimi dosežki na svetovnem prvenstvu v Halmstadu zelo zadovoljne. Po gladki zmagi 3:0 nad Argentino so bile v svoji predtekmovalni skupini prve.

S štirimi zmagami in porazom so si zagotovile neposredno napredovanje v četrtfinale druge kakovostne skupine. V nadaljevanju se bodo merile za razvrstitev od 25. do 32. mesta, kar je več, kot so pred začetkom pričakovale. Cilj selektorke Vesne Ojsteršek je bil obstanek v drugi kakovostni skupini, zdaj pa se bodo potegovale celo za napredovanje v prvo.

Proti Argentinkam je imela še največ dela prva slovenska igralka Alex Galič, ki je potrebovala nekaj časa, da je ujela ritem, svoj dvoboj je dobila s 3:2. Katarina Stražar in Aleksandra Vovk sta zmagali bolj gladko, predvsem Vovkova na prvenstvu preseneča z odličnimi predstavami.

5. krog, moški:

SLOVENIJA - NEMČIJA 2:3

Deni Kožul - Ruwen Filus 0:3 (-8, -5, -4)

Jan Žibrat - Bastian Steger 0:3 (-9, -9, -3)

Darko Jorgić - Dimitrij Ovtcharov 3:1 (-11, 15, 9, 9)

Deni Kožul - Bastian Steger 3:1 (7, 8, -5, 6)

Jan Žibrat - Ruwen Filus 0:3 (-2, -9, -7)

5. krog, ženske:

SLOVENIJA - ARGENTINA 3:0

Alex Galič - Camila Arguelles 3:2 (-6, 7, -8, 2, 6)

Katarina Stražar - Ana Codina 3:1 (5, 8, -7, 3)

Aleksandra Vojk - Paola Fukuhara 3:0 (5, 3, 6)

T. J., D. S.