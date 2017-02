Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 11 glasov Ocenite to novico! Anže Lanišek včeraj ni nastopil na posamični tekmi. Foto: BoBo Zase vem, da so bili skoki danes na solidni ravni. Pri prvem sem storil manjšo napako, drugi je bil boljši. Rezultat je na koncu pokazal, kje smo. Peter Prevc Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nemci ubranili naslov iz Faluna; Slovenci četrti

Slovenija v postavi P. Prevc/Lanišek/Križnar/Klinec

26. februar 2017 ob 16:04,

zadnji poseg: 26. februar 2017 ob 17:56

Lahti - MMC RTV SLO

Tekmo mešanih ekip v smučarskih skokih na svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah v Lahtiju je dobila nemška ekipa. Slovenija se je uvrstila na četrto mesto.

Nemci pravzaprav niso imeli pravih tekmecev. Carina Vogt, Markus Eisenbichler, Svenja Würth in Andreas Wellinger so svoje delo opravili z odliko, še najbolj so se jim približali Avstrijci, ki pa več od drugega mesta niso mogli osvojiti. Wellinger je moral z zadnjim skokom na tekmi doseči mejo 81 m, doskočil je pri 98 m. S tem je nemška ekipa ubranila naslov svetovnega prvaka v mešanih ekipah s prejšnjega SP-ja v Falunu.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Nika KRIŽNAR 84,0 m 90,5 m Anže LANIŠEK 93,5 m 96,5 m Ema KLINEC 92,5 m 91,5 m Peter PREVC 88,0 m 97,5 m



Slovenci, ki so skakali v postavi Nika Križnar, Anže Lanišek, Ema Klinec in Peter Prevc, so se za tretje mesto udarili z Japonci. Po prvi seriji je zaostanek za bronastim odličjem znašal 21,9 točke, v finalni seriji so slovenski skakalci uspeli prednost japonske ekipe še nekoliko stopiti, a ne dovolj, da bi jo izrinili z odra za zmagovalce. Na koncu je razlika znašala 18,3 točke.

Tudi po prvi seriji četrti

Slovenija je prvo serijo sklenila na 4. mestu, za tretjeuvrščeno Japonsko, v sestavi Sara Takanaši, Taku Takeuči, Juki Ito in Daiki Ito, je zaostajala za 21,9 točke. Od Slovencev je najdlje skočil Anže Lanišek, ki je pristal pri 93,5 m, odlično je nastopila tudi Ema Klinec, njen skok je bil dolg 92,5 m. Peter Prevc je doskočil pri 88 m, Nika Križnar je skočila štiri metre manj. Razred zase so bili Nemci, ki so edini prebili mejo 500 točk (508,6), drugi so bili Avstrijci (490,7). Ob omenjenih ekipah so se v finale uvrstile še reprezentance Norveške, Italije, Rusije in Združenih držav Amerike.

"Danes smo se vsi potrudili, kolikor se je dalo. Skoke ostalih težko komentiram, ker ne vem, kaj so bile njihove napake. Zase vem, da so bili skoki danes na solidni ravni. Pri prvem sem storil manjšo napako, drugi je bil boljši. Rezultat je na koncu pokazal, kje smo," je takoj po tekmi dejal Peter Prevc.

Končni vrstni red: točke 1. NEMČIJA 1.035,5 Vogt/Eisenbichler/Würth/Wellinger 2. AVSTRIJA 999,3 Iarschko/Hayböck/Seifrieds./Kraft 3. JAPONSKA 979,7 Takanaši/Takeuči/J. Ito/D. Ito 4. SLOVENIJA 961,4 Križnar 84/90,5, Lanišek 93,5/96,5, Klinec 92,5/91,5, P. Prevc 88/97,5 5. NORVEŠKA 877,8 6. ITALIJA 848,1 7. RUSIJA 846,3 8. ZDA 802,2

Po 1. seriji: točke 1. NEMČIJA 508,6 Vogt/Eisenbichler/Würth/Wellinger 2. AVSTRIJA 490,7 Iarschko/Hayböck/Seifrieds./Kraft 3. JAPONSKA 482,2 Takanaši/Takeuči/J. Ito/D. Ito 4. SLOVENIJA 460,3 Križnar 84,0 m/Lanišek 93,5 m Klinec 92,5 m/Prevc 88,0 m 5. NORVEŠKA 442,8 6. ITALIJA 432,2 7. RUSIJA 422,0 8. ZDA 403,8

M. L.