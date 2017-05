Nemci v Stožicah že v prvem polčasu odločili zmagovalca

Gensheimer z 11 zadetki prvo ime tekme

3. maj 2017 ob 12:15,

zadnji poseg: 3. maj 2017 ob 23:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

V polnih Stožicah slovenski rokometaši spektaklu niso postavili pike na i. Na tekmi kvalifikacij za EP 2018 proti Nemčiji so vseskozi zaostajali in visoko izgubili s 23:32.



Po prvem polčasu so gostje vodili z 12:19. Slovenci, bronasti na SP-ju pred tremi meseci v Parizu, so slabo igrali v obrambi, naredili tudi premalo prekrškov, vratarja pa sta ustavila le dva strela. Na drugi strani je Andreas Wolff zbral 9 obramb, slovensko mrežo pa je polnil Uwe Gensheimer, ki je do odmora dosegel sedem zadetkov. Slovenija je imela veliko zgrešenih strelov, težave je povzročal visok nemški zid na sredini obrambe, manjkali so streli z razdalje.

Nemci so hitro povedli z 2:5 (Slovenija je prvi gol iz igre dosegla šele v 9. minuti) in v 14. minuti s 5:9. V 19. je bilo že 6:12, v 22. pa so prvič ušli na +7 (7:14), kolikor je bila razlika tudi po 30 minutah.

Najvišji zaostanek pri 22:32

V drugem polčasu Sloveniji ni pomagala niti igra z dvema organizatorjema igre, Miho Zarabcem in Markom Bezjakom. Patrick Groetzki je povišal prednost na 13:21 in 14:22, po 45 minutah pa je bilo 18:27. Razlika do konca tekme ni bila manjša kot šest zadetkov (22:28), nasprotno, v 58. minuti so Nemci prišli celo do vodstva z desetimi goli (22:32). Še naprej je blestel Wolff, ki je za enega izmed vrhuncev tekme poskrbel z dvojno obrambo, ko je Jure Dolenec izvajal 7-metrovko pri izidu 22:29.

Prvo ime tekme je bil z 11 zadetki Gensheimer, sedem jih je dosegel s 7-metrovke, v slovenski reprezentanci pa je bil strelsko najučinkovitejši Dolenec s petimi goli.

Zorman navijačem pomahal v slovo

Pred začetkom tekme je bilo reprezentančno slovo od dolgoletnega kapetana Uroša Zormana, ki je požel bučen aplavz 10.000 navijačev. Za obračun je vladalo veliko zanimanje, stoženska dvorana je bila skoraj razprodana. Dvoboj so s tribun spremljali tudi vratarja Matevž Skok in Urh Kastelic ter Staš Skube, ki jih selektor Veselin Vujović ni uvrstil med 16-erico za tekmo. Vid Kavtičnik, Darko Cingesar in Matej Gaber so poškodovani.

Izjavi po tekmi

Veselin Vujović, selektor Slovenije: "Na igrišču nam ni nič uspelo, vsi naši poskusi so se enostavno izjalovili. Razočaran sem nad našo predstavo, predvsem z našo igro v prvem polčasu. V drugem smo pokazali določene znake življenja."

Jure Dolenec: "Rezultat je sramoten, ne najdem pravih besed. Prvi polčas smo igrali dokaj dobro v napadu, obramba pa je bila pod vsako kritiko. Ne vem, ali smo naredili dva prekrška nad Nemci. V drugem polčasu smo malce izboljšali obrambo, s takšno igro v napadu pa bo zelo težko premagati še Portugalce ali Švicarje."

KVALIFIKACIJE ZA EP 2018 - HRVAŠKA

SKUPINA 5

3. KROG

SLOVENIJA - NEMČIJA 23:32 (12:19)

Slovenija: Dolenec 5 (2), Bezjak 4, Marguč 3 (3), Blagotinšek, Janc, Grebenc in Zarabec po 2, Poteko, Kodrin in Mačkovšek po 1.

Nemčija: Gensheimer 11 (7), Groetzki in Weber po 4, Wiencek 3, Reichmann, Pekeler, Fäth in Dahmke po 2, Drux in Lemke 1.



Sedemmetrovke: 6/8; 7/7



Izključitve: 6 min; 10 min



Četrtek:

ŠVICA - PORTUGALSKA

4. KROG

Sobota ob 16.10:

NEMČIJA - SLOVENIJA (Halle)

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Nedelja, 7. maja:

PORTUGALSKA - ŠVICA

Vrstni red: Nemčija 6, Slovenija 3, Portugalska 1, Švica brez točk.

Na evropsko prvenstvo, ki bo januarja 2018 na Hrvaškem, se uvrstita najboljši dve reprezentanci iz vsake skupine in najboljša tretja iz sedmih skupin.

M. R., foto: BoBo/Borut Živulović