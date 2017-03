Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Franziska Hildebrand je potrdila letošnjo nemško dominacijo v štafetnih nastopih. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nemška štafeta zmagala tudi brez Dahlmeierjeve

Za konec še moška štafeta

5. marec 2017 ob 11:22

Pjongčang - MMC RTV SLO

Biatlonski nastopi v Pjongčangu se končujejo s tekmama obeh štafet. V ženski konkurenci je zmagala Nemčija.

Čeprav v njeni postavi ni bilo najboljše biatlonke Laure Dahlmeier, so v postavi Karolin Horchler, Maren Hammerschmidt, Denise Herrmann in Franziska Hildebrand vseeno slavile. Hildebrandova je bila ob predaji druga, a je Francozinjo Celio Aymonier ujela na prvem strelišču in Nemčijo popeljala do zmage.

Aymonierjeva je imela ogromno težav pri streljanju stoje, zato je morala v dva kazenska kroga, s čimer je Francija padla na končno šesto mesto. V boju za preostali dve mesti na stopničkah so se v ciljnem šprintu pomerile kar štiri štafete, največ moči sta imeli štafeti Norveške in Češke.

Ob 11.45 bo na sporedu še moška štafeta.

Štafeta, 4 x 6 km (Ž): * 1. NEMČIJA 1:07:35,6 (1+7) 2. NORVEŠKA +22,8 (1+11) 3. ČEŠKA 22,9 (1+9) 4. ŠVEDSKA 23,0 (0+7) 5. ITALIJA 25,9 (0+11) 6. FRANCIJA 1:18,8 (2+12) 7. UKRAJINA 1:27,2 (0+9) 8. KANADA 1:34,0 (0+7) 9. KAZAHSTAN 2:05,2 (1+9) 10. BELORUSIJA 2:07,1 (0+8) * - kazenski krogi + poprave

S. J.