Nemški namiznotenisači gladko do evropskega naslova

Romunkam ekipni naslov

17. september 2017 ob 21:36

Luxembourg - MMC RTV SLO, STA

Nemška moška namiznoteniška reprezentanca je osvojila naslov evropskih prvakov. V finalu je v Luksemburgu s 3:0 odpravila Portugalsko. Slovenija in Francija sta osvojili bronasti medalji.

Na ekipnem evropskem prvenstvu so Nemci, ki so v soboto v polfinalu po izjemnem boju premagali Slovenijo s 3:2, imeli precej manj dela v v finalu in se veselijo sedmega naslova v zgodovini.

Slovenska ekipa je že v petek poskrbela za senzacijo. V četrtfinalu so Bojan Tokić, Darko Jorgić in Deni Kožul s 3:2 premagali Švedsko in si priborili najmanj bron. V soboto so imeli Tokić, Jorgić in Jan Žibrat priložnost, da medaljo z uvrstitvijo v finale še oplemenitijo, a je bila Nemčija močnejša. Slovenija pa se je odlično upirala in izgubila šele po vseh petih dvobojih z 2:3.

Najbolj napet je bil uvodni finalni obračun, ko je prvi zvezdnik Timo Boll s 3:2 premagal Marcosa Freitasa, zmagala pa sta še Dimitrij Ovtcharov in Patrick Franziska.

V ženski konkurenci so si zlato medaljo priborile Romunke, ki so s 3:2 premagale Nemčijo. Bron sta osvojili poraženi polfinalistki Nizozemska in Rusija. Slovenke so v Luksemburgu igrale v drugi diviziji. V tej so bile najboljše, potem ko so v boju za mesta od 17 do 20 najprej premagale Italijo s 3:2, nato pa še Švico s 3:1, tako da so na koncu EP-ja končale na 17. mestu.

Finale, moški:

NEMČIJA - PORTUGALSKA 3:0

Timo Boll - Marcos Freitas 3:2 (-9, 7, -13, 5, 10)

Dimtrij Ovtcharov - Tiago Apolonia 3:0 (6, 7, 9)

Patrick Franziska - Joao Monteiro 3:1 (-10, 6, 9, 5)

Finale, ženske:

ROMUNIJA - NEMČIJA 3:2

Elizabeta Samara - Jing Han 3:2 (-9, 10, -9, 8, 7)

Daniela Monteiro Dodean - Šiaona Šan 0:3 (-6, -6, -7)

Bernadette Szocs - Nina Mittelham 3:1 (5, 5, -6, 6)

Samara - Šan 1:3 (-8, -9, 15, -3)

Monteiro Dodean - Han 3:1 (4, 8, -4, 10)

A. G.