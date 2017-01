Nepozaben večer Gorana Dragića

Zadel vse poskuse za tri točke

20. januar 2017 ob 07:16

New York - MMC RTV SLO

Goran Dragić je v eni najboljših tekem sezone Lige NBA prinesel Miamiju levji delež k zmagi nad Dallasom z 99:95.

Ljubljančan je Mavsom nasul 32 točk, ob odličnem metu iz igre (11/15) pa je sploh navduševal pri metu za tri točke, saj je bil natančen v vseh štirih poskusih. V zadnji minuti mu je uspel eden od ključnih skokov v napadu, tri sekunde pred koncem pa je z zadetima prostima metoma postavil končni izid.

"Letos smo izgubili kar nekaj tesnih obračunov. A zdaj nam gre v takih situacijah vedno bolje. Dobro smo igrali tudi v obrambi, žoga je dobro krožila, uspele so nam prave poteze," je bil zadovoljen Dragić.

"Videli smo klasični obračune med Dallasom in Miamijem," se je po tekmi pošalil trener Vročice Erik Spoelstra in se spomnil let 2006 in 2011, ko sta se ti ekipi takrat borili za vrh lige, a tokrat pa se otepata zadnjega mesta.

Liga NBA, tekme 19. januarja:

MIAMI - DALLAS 99:95

Dragić 32 (met za 2: 7/11, met za 3: 4/4), 6 skokov in 2 podaji v 38 minutah, Johnson 23; Nowitzki 19.

NEW YORK - WASHINGTON 110:113

Anthony 34 in 10 skokov, Rose 20, Vujačić ni igral; Wall 29 in 13 podaj, Porter 23, Morris 14.

CLEVELAND - PHOENIX 118:103

Irving 26, James 21, 9 skokov in 15 podaj, Shumpert 17; Chandler (16 skokov) in Bledsoe po 22, Booker 21.

SAN ANTONIO - DENVER 118:104

Leonard 34, Murray 24; Jokić 35 in 12 skokov.

LA CLIPPERS - MINNESOTA 101:104

Jordan 29 in 16 skokov, Rivers 20; Towns 37 in 12 skokov, Wiggins 27.

Tekme 20. januarja:

PHILADELPHIA - PORTLAND

CHARLOTTE - HOUSTON

ORLANDO - MILWAUKEE

MEMPHIS - SACRAMENTO

NEW ORLEANS - BROOKLYN

HOUSTON - GOLDEN STATE

ATLANTA - CHICAGO

DALLAS - UTAH

LA LAKERS - INDIANA

VZHODNA KONFERENCA Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 42 28 14 66,7 BOSTON CELTICS 42 26 16 61,9 NEW YORK KNICKS 44 19 25 43,2 PHILADELPHIA 76ERS 40 14 26 35,0 BROOKLYN NETS 41 8 33 19,5 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 41 30 11 73,2 INDIANA PACERS 41 22 19 53,7 CHICAGO BULLS 43 21 22 48,8 MILWAUKEE BUCKS 41 20 21 48,8 DETROIT PISTONS 44 20 24 45,5 Jugovzhodna divizija: ATLANTA HAWKS 42 24 18 57,1 WASHINGTON WIZARDS 42 23 19 54,8 CHARLOTTE HORNETS 42 21 21 50,0 ORLANDO MAGIC 44 17 27 38,6 MIAMI HEAT 43 13 30 30,2 ZAHODNA KONFERENCA Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 43 27 16 62,8 OKLAHOMA CITY THUNDER 44 25 19 56,8 DENVER NUGGETS 41 17 24 41,5 PORTLAND TRAILBLAZERS 44 18 26 40,9 MINNESOTA TIMBERWOLV. 43 15 28 34,9 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 42 36 6 85,7 LOS ANGELES CLIPPERS 44 29 15 65,9 SACRAMENTO KINGS 41 16 25 39,0 LOS ANGELES LAKERS 46 15 31 32,6 PHOENIX SUNS 42 13 29 31,0 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 42 33 9 78,6 HOUSTON ROCKETS 44 32 12 72,7 MEMPHIS GRIZZLIES 44 25 19 56,8 NEW ORLEANS PELICANS 43 17 26 39,5 DALLAS MAVERICKS 42 14 28 33,3

S. J.