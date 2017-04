Neprebojna obramba Juventusa na Camp Nouu

Monaco izločil dortmundsko Borussio

Nogometaši Barcelone tudi na povratni tekmi četrtfinala Lige prvakov niso zatresli mreže Juventusa (0:0). Stara dama je zanesljivo ubranila visoko prednost s prve tekme.

Trener Kataloncev Luis Enrique je obljubljal popoln napad in nov zgodovinski večer na Camp Nouu, a petkratni zaporedni italijanski prvaki so ena izmed najboljših obrambnih ekip na svetu. Visoka prednost s prve tekme prejšnji teden v Torinu (3:0) je bila dovolj. Epski preobrat, ki je Barci uspel proti Parižanom (0:4 in 6:1) ni bil niti blizu.

Messi ni imel svojega večera

Katalonci so silovito pritisnili od prve minute. Italijanski prvaki so zelo hitro izgubljali žoge na sredini igrišča in bili vseskozi stisnjeni pred svoja vrata. Izkušena Leonardo Bonucci in Giorgio Chiellini sta bila vedno na pravem mestu in Barca v kazenskem prostoru ni prišla do pravega strela. Najnevarneje je bilo v 19. minuti, ko je Luis Suarez podal do Lionela Messija, ki je streljal mimo vrat.

Številni poskusi od daleč niso bili natančni, Gianluigi Buffon pa je po pol ure igre obranil poskus argentinskega velemojstra, ki pa tokrat ni imel svojega večera. Neymar je skušal s številnimi preigravanji, a ni prišel do želenega uspeha. Večkrat je tudi zelo hitro padel in sodnik Björn Kuipers mu je tik pred odmorom pokazal rumeni karton.



Juventus brezhiben tudi v drugem polčasu

Massimiliano Allegri ni bil zadovoljen z igro svojih izbrancev v prvem polčasu. Ob odmoru je našel prave besede in Juventus je zapretil že na začetku nadaljevanja. Juan Cuadrado je v 50. minuti po protinapadu z desne strani za las streljal mimo vrat.

Izjemno priložnost je zapravil Messi v 67. minuti, ko je Buffon slabo izbil žogo po podaji Neymarja iz kota. Argentinec je žogo z desnico poslal prek vrat. V zaključku tekme so bili Katalonci že utrujeni in niso več resneje ogrozili Buffona. Allegri je v igro poslal še Andreo Barzaglija in popolnoma je zaprl vse dostope do vrat.

Monaco izločil Borussio

Monaco je tudi na povratni tekmi odpravil Borussio Dortmund s 3:1. V kneževini je sodil Damir Skomina. Prejšnji teden je vodilna ekipa francoskega prvenstva zmagala na stadionu Westfalen (2:3) na tekmi, ki je bila preložena zaradi napada na avtobus črno-rumenih prejšnji teden.

Gostiteljem je uspel sanjski štart. V 3. minuti je Benjamin Mendy streljal z 20 metrov po sredini vrat, Roman Bürki je žogo zelo slabo izbil z rokama, pritekel je Kylian Mbappe in jo poslal v mrežo.

Po četrt ure igre je Nuri Sahin s prostega strela stresel vratnico. V 17. minuti je Thomas Lemar z leve strani podal pred vrata, kjer je Radamel Falcao z glavo povišal na 2:0.

Germain zadel takoj po vstopu v igro

V 48. minuti je Marco Reus izkoristil lep prodor in podajo z desne strani Ousmaneja Dembeleja in znižal izid. Nemci so nato prevzeli pobudo, domači so prežali na protinapade, priložnosti pa so se še kar naprej vrstile. Po protinapadu je končni izid postavil Valere Germain v 81. minuti, ki je tik predtem s klopi vstopil v igro.

Četrtfinale, povratne tekme:

MONACO - Borussia (D) 3:1 (2:0) 3:2

Mbappe 3., Falcao 17., Germain 81.; Reus 48.

Monaco: Subašić, Toure, Glik, Jemerson, Mendy, Moutinho, Bakayoko, Bernardo Silva ( 90./Raggi), Lemar, Falcao ( 67./Dirar), Mbappe ( 81./Germain).



Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Sokratis, Ginter, Guerreiro ( 72./Pulišić), Weigl, Sahin ( 46./Schmelzer), Durm ( 27./Dembele), Kagava, Reus, Aubameyang.



Sodnik: Damir Skomina (Slovenija)

Barcelona - JUVENTUS 0:0 0:3



Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto ( 78./Mascherano), Pique, Umtiti, Jordi Alba, Rakitić ( 58./Paco Alcacer), Busquets, Iniesta , Messi, Suarez, Neymar .



Juventus: Buffon, Dani Alves, Bonucci, Chiellini , Alex Sandro, Khedira , Pjanić, Cuadrado ( 84./Lemina), Dybala ( 75./Barzagli), Mandžukić, Higuain ( 88./Asamoah).



Sodnik: Björn Kuipers (Nizozemska)



Odigrano v torek:

REAL MADRID - Bayern * 4:2 (1:2, 0:0) 2:1

Ronaldo 76., 105., 110., Asensio 112.; Lewandowski 53./11-m, Ramos 78./ag

RK: Vidal 84./Bayern

* - po podaljšku



Leicester - ATLETICO MADRID 1:1 (0:1) 0:1

Vardy 61.; Saul Niguez 26.

Izidi prvih tekem so v krepkem tisku. Žreb polfinala bo v petek ob 12.00.

