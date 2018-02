Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 9 glasov Ocenite to novico! Slovenska hokejska reprezentanca se vneto pripravlja na svoje tekmece. Foto: STA

Neprespani risi imajo dovolj energije za ideje selektorja Savolainena

Do uvodne tekme z ZDA v sredo ostalo še nekaj treningov

11. februar 2018 ob 20:09

Pjongčang - MMC RTV SLO, Val 202

Slovenska hokejska reprezentanca se pod vodstvom novega starega selektorja Karija Savolainena mirno pripravlja na začetek olimpijskega turnirja. Težav s poškodbami ni.

Savolainen skuša risom z novim pristopom vcepiti drugačne vaje in ideje, fantje pa so v večji dvorani v Gangneungu - v prvem delu tekmovanja bodo tu igrali le z olimpijsko reprezentanco Rusije - opravili že drugi trening. Do sredne uvodne tekme z ZDA bodo imeli še dva. Ženski del olimpijskega turnirja se je že začel.

"Vsi smo polni pričakovanj, veseli, ponosni, da smo tukaj. Morda nas je ta časovna razlika nekoliko bolj utrudila, še vedno se ponoči zbujamo in spimo manj, kot bi morali. Imamo še tri dni, da se navadimo. V soboto smo imeli nekaj več časa, tako da smo si prvič ogledali tudi olimpijsko vas, kaj vse imamo na voljo v tistih šotorih, zvečer pa smo si ogledali smučarske skoke," je za Val 202 sporočil eden bolj izkušenih Marcel Rodman.

Žiga Jeglič je dodal: "Na začetku smo imeli nekaj težav, zdaj pa smo se po prihodu na prizorišče umirili, tako da je protokol spanja laže stekel. Treniramo na polno, treningi so tudi daljši, tudi zelo dobri, z dobrim ritmom in veliko podajami. Nekaj novih vaj od selektorja prav 'fajn' pride. Delamo za svoj sistem, igri z igralcem več, 'izhodih' ... Z nasprotnikom se začneš obremenjevati dan pred tekmo, morda dva. Na prvem mestu je, da smo mi pravi."

Selektor Kari Savolainen se strinja in razlaga: "Igralcem predstavljamo nekaj novih idej na ledeni ploskvi, ki še niso prišle povsem v kri. Imamo še nekaj dni in mislim, da bodo stvari razumeli. Energija je prava, verjamem, da bodo igralci pripravljeni in v najboljši možni izvedbi. Več od njih ne pričakujem. Ko bomo po taktični plati svoje igre pripravljeni, se bomo posvetili tudi nasprotnikom, morda jutri, morda v torek."

Do uvodne tekme z ZDA je ostalo še nekaj dni, na sporedu bo v sredo ob 13.10. Več poslušajte spodaj v daljšem prispevku Marka Pangerca!

VIDEO Nekatere hokejiste še muči nespečnost

Ž. K., Marko Pangerc