Nesterović: Dekleta so pokazala, kako se bori za reprezentančni dres

Grgić: To je zgodovinski uspeh

17. julij 2017 ob 11:37

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Srebrna medalja slovenskih košarkaric do 20 let na evropskem prvenstvu na Portugalskem je potrditev, da ima tudi ženska košarka v Sloveniji lepo prihodnost.

Generaciji igralk je uspel izjemni preskok. Pred enim letom so namreč dekleta igrala še na evropskem prvenstvu divizije B in tam osvojila prvo mesto ter si zagotovila napredovanje v divizijo A. Selektor Damir Grgić je v enem letu pripeljal dekleta do prve medalje za žensko košarko na velikih tekmovanjih.

"To je velik dosežek za slovensko žensko košarko, ki se ga v tem trenutku slavja mogoče niti še ne zavedamo dovolj. Dokazali smo, da se kljub naši majhnosti lahko merimo z vsemi velesilami, in upam, da bo to še spodbudilo vse trenerje, igralke in športne delavce, ki delujejo v slovenski ženski košarki. Ta zgodovinski uspeh nam mora dati dodatno moč in elan, da v prihodnje delamo še bolje in skušamo ostati v stiku z najboljšimi," je dejal Grgić.

Kemija je bila pomembna

"To drugo mesto, ki se sveti v zlatu, pripada vsem, ki smo leta garali v ženski košarki in imeli voljo, energijo ter predanost. V finalu smo na terenu pustili vse, želja je bila ogromna, a žal nam je na koncu za preobrat manjkal kakšen atom moči. Za rezultat sta gotovo zaslužni tudi odlična kemija in neizmerna želja po dokazovanju. Čez celoten turnir smo prikazale lepo in gledljivo košarko, košarko, s katero se lahko kosamo in zmagujemo nad vsemi evropskim reprezentancam," je ob koncu dejala Annamaria Prezelj, ki je bila izbrana v idealno peterko prvenstva.

Nesterović: Ta reprezentanca je zgled

Dekleta do 20 let so srebrno medaljo osvojila le nekaj tednov po tem, ko je ženska članska reprezentanca prvič v zgodovini nastopila na evropskem prvenstvu v Pragi. "Ta reprezentanca je lahko zgled drugim, tudi starejšim košarkarjem in košarkaricam. Dekleta so pokazala, kako se bori za dres s slovenskim grbom. Uspeh na evropskem prvenstvu je plod dolgotrajnega in načrtnega dela in dokaz, da se lahko s pravo voljo in trdim delom doseže zelo veliko," je ob tem povedal generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Rašo Nesterović.

S. J.