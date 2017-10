Nesterović na Lumpi tek pospremil tri svoje otroke

Vrhunec v nedeljo s tekoma na 21 in 42 km

28. oktober 2017 ob 15:02,

zadnji poseg: 28. oktober 2017 ob 16:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tekaški živžav je v Ljubljani že s tekom najmlajših poskrbel za športni praznik, na katerem je bilo tudi veliko znanih obrazov. Rašo Nesterović je na tek pripeljal tri svoje otroke.

"Odlična izkušnja, otroci so uživali, malo je kaotično, če imaš tri na štartu in moraš teči sem ter tja, sicer pa je bilo izjemno. Tekli so trije moji otroci, stari 6, 8 in 10 let," nam je povedal nekdanji slovenski košarkarski reprezentant.

Z Lumpi tekom za najmlajše in s teki osnovnošolcev in srednješolcev se je začel 22. ljubljanski maraton, ki bo vrhunec dosegel v nedeljo.

Ljubljanski tekaški praznik se je začel z Lumpi tekom, na katerem nastopajo (številni v spremstvu svojih staršev) otroci na 200-metrski progi. Tekmovanje za najmlajše je sicer potekalo v netekmovalnem duhu, saj pri tem teku v ospredju ni rezultat, ampak predvsem zabava.

Za najmlajšimi so prišli na vrsto osnovnošolci in srednješolci, ki so se pomerili v teku na 1,8 oziroma 3,5 kilometra, organizatorji pa so pripravili tudi promocijski tek na 600 in 1.600 metrov.

Kako hitri so tekači že v najmlajših kategorijah, dokazuje čas zmagovalca med letniki 2006. Tanej Fatur je 1,8 km pretekel v času 5 minut in 48 sekund!

Na štartu otroci z vseh koncev Slovenije

"Na štartu imamo skupaj 23 otrok od 5. do 9. razreda. Tu smo bolj zaradi druženja kot zaradi medalj ali zmag. Lepo je, da otroci okusijo ta velik športni dogodek. Nihče izmed njih teka ne trenira, imamo pa smučarje, tekače, tenisače in skakalce," je bila po lepem sobotnem popoldnevu nasmejana Biba Mavsar, ki je skupino otrok pripeljala iz Kranjske Gore.

Osrednji del 22. ljubljanskega maratona bo sicer potekal v nedeljo, ko bodo na vrsti preizkušnje na 10, 21 in 42 kilometrov. Letos je v vseh kategorijah sobotnih in nedeljskih tekov prijavljenih več kot 28.000 tekačev.

Vse osrednje nedeljske tekaške preizkušnje se bodo začele na Slovenski cesti med hotelom Cubo in uršulinsko cerkvijo, cilj bo na Kongresnem trgu. Proga maratona bo potekala v središču mesta in njegovi okolici, četrtič pa bo preizkušnja na najdaljši razdalji potekala v enem samem krogu.

