Nesteroviću nov štiriletni mandat

V času prvega mandata Slovenija evropski prvak

15. november 2018 ob 15:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na seji Izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije so člani na mesto generalnega sekretarja še za naslednja štiri leta soglasno imenovali Raša Nesterovića.

Nesterović je po dolgoletni igralski karieri v tujini in v reprezentančnem dresu Slovenije v zadnjih letih aktivno sodeloval s KZS-jem, katere podpredsednik je bil do ustoličenja na mestu generalnega sekretarja konec leta 2014, bil pa je tudi eden izmed treh ambasadorjev EuroBasketa 2013, s čimer je pripomogel k promociji prvenstva in slovenske košarke v domovini in tujini.

V času njegovega prvega mandata je Slovenija postala evropski prvak na EuroBasketu 2017. Istega leta je ženska reprezentanca osvojila srebrno medaljo na evropskem prvenstvu deklet do 20 let, več medalj vseh leskov na svetovnih in evropskih prvenstvih v košarki 3x3 od leta 2014 naprej pa so osvojili tudi slovenski reprezentanti v košarki 3x3. Prav tako se je ženska članska reprezentanca prvič v zgodovini Slovenije uvrstila na evropsko prvenstvo 2017, odlično pa ji kaže tudi glede druge zaporedne uvrstitve na evropsko prvenstvo, ki bo leta 2019.

"Članom Izvršnega odbora KZS-ja se zahvaljujem za ponovno izkazano zaupanje. V tem mandatu želim še bolj prisluhniti klubom in jim preko pisarne KZS-ja biti ustrezen servis. Želimo, da slovenski klubi vzgajajo mlade igralce in želimo imeti čim močnejše državno prvenstvo. Verjamem, da je kar nekaj klubov sposobnih tekmovati v evropskih tekmovanjih. KZS in jaz osebno bomo to ustrezno podpirali. Na reprezentančnem področju pa si želim v prvi vrsti dogovor med FIBO in ULEB-om ter dodatno podporo vsem slovenskim reprezentancam v košarki 5 na 5 in 3x3," je povedal Nesterović.

T. J.