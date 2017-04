Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Manuel Neuer je stisnil zobe in zdržal vseh 120 minut v vratih v Madridu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Neuer bo počival dva meseca - v vratih Bayerna do konca sezone Ulreich

Nova opracija ne bo potrebna

20. april 2017 ob 16:18

München - MMC RTV SLO

Eden najboljših vratarjev na svetu Manuel Neuer je po tekmi četrtfinala Lige prvakov v Madridu končal sezono. Na dramatični tekmi med madridskim Realom in Bayernom si je poškodoval stopalo.

Podrobnejši pregledi so potrdili prvotne sume, da ima zlomljeno kost v levem nartu, zato bo moral počivati osem tednov. Nova operacija, sijajnega vratarja so pred tremi tedni že operirali, ne bo potrebna.

"Normalno je, da sem žalosten, ker ne bom mogel pomagati svoji ekipi v prvenstvu in pokalu. Toda to moram sprejeti in se osredotočiti, da se čim prej pozdravim," je sporočil Neuer.

Bayern je tik pred petim zaporednim naslovom nemškega prvaka, naslednjo sredo pa bo derbi na Allianz Areni, ko v polfinalu nemškega pokala v München prihaja dortmundska Borussia. Na vseh tekmah do konca sezone bo branil Sven Ulreich, ki bo poleti zapustil Bavarce, saj ima precej ponudb drugih klubov Bundeslige.

A. G.