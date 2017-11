Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 10 glasov Ocenite to novico! Felix Neureuther je imel drugi čas prve proge in šesti čas finala, oboje skupaj pa je zadostovalo za enajsto slalomsko zmago kariere. Foto: Reuters VIDEO Nastop Štefana Hadalina n... Dodaj v

Neureuther zmagal, Hirscher konkurenčen, Slovenci ne

Ryding, najhitrejši na prvi progi, v finalu odstopil

12. november 2017 ob 09:40,

zadnji poseg: 12. november 2017 ob 13:53

Levi - MMC RTV SLO

Nemec Felix Neureuther je zmagovalec slaloma v Leviju, uvodne moške tekme v novi sezoni svetovnega pokala. Od trojice Slovencev se nihče ni prebil v finale.

Drugo mesto je z zaostankom 37 stotink osvojil Henrik Kristoffersen, tretji pa je bil Mattias Hargin, ki se je na stopničke prebil z dvanajstega mesta. Za Neureutherja, ki se mu je pred kratkim rodila hčerka Matilda, je to enajsta slalomska zmaga v svetovnem pokalu. Po prvi vožnji je s prednostjo desetinke sekunde pred Neureutherjem vodil Dave Ryding, ki pa je v finalu na strmini odstopil.

Hirscher na prvi progi četrti najhitrejši

Marcel Hirscher se je tri mesece po poškodbi gležnja nepričakovano hitro vrnil v karavano in bil na prvi progi presenetljivo povsem konkurenčen. V finalu je imel najslabši čas in je s četrtega nazadoval na 17. mesto. Vseeno je to precej več od njegovih pričakovanj. Pred tekmo je namreč šestkratni dobitnik velikega kristalnega globusa povedal, da bi bil po le treh dnevih priprav na snegu vesel zgolj z uvrstitvijo v finale.

Hadalin finale zgrešil za 33 stotink

Štefan Hadalin na prvi progi s številko 47 ni smučal dobro, preveč napak je naredil in zaostal skoraj dve sekundi. Končal je na 41. mestu, nastop v finalu je zgrešil za 33 stotink. Med 30 se nista prebila niti Žan Kranjec (55.) in Žan Grošelj (57.). "Že zgoraj v ravnini, čez valove, so vsi delali preveč napak, že tam so si nabrali zaostanek. V strmini je bilo pri njihovih številkah že malo težje smučati. A kakor sem videl, niso smučali tako, kot znajo. Je pa tudi tako, da so imele visoke številke v preteklih letih malo več priložnosti kot danes, a to ni noben izgovor," je slovenske nastope ocenil trener Klemen Bergant.

Končni vrstni red: 1. F. NEUREUTHER NEM 1:42,83 2. H. KRISTOFFERSEN NOR +0,37 3. M. HARGIN ŠVE 0,45 4. D. YULE ŠVI 0,54 . L. AERNI ŠVI 0,54 6. L. MEILLARD ŠVI 0,71 7. S. FOSS SOLEVAAG NOR 0,75 8. A. PINTURAULT FRA 0,88 9. M. MÖLGG ITA 0,90 10. R. SCHMIDIGER ŠVI 0,93 11. J. B. GRANGE FRA 0,95 12. V. MUFFAT JEANDET FRA 0,96 13. M. SCHWARTZ AVT 1,09 14. M. MATT AVT 1,13 ... 17. M. HIRSCHER AVT 1,32 Vrstni red po 1. vožnji: 1. D. RYDING VB 50,29 2. F. NEUREUTHER NEM +0,14 3. H. KRISTOFFERSEN NOR 0,18 4. M. HIRSCHER AVT 0,46 5. A. MYHRER ŠVE 0,54 6. R. SCHMIDIGER ŠVI 0,61 7. M. SCHWARTZ AVT 0,62 8. S. FOSS SOLEVAAG NOR 0,67 9. M. MATT AVT 0,68 10. L. K. HAUGEN NOR 0,70 11. D. YULE ŠVI 0,72 12. M. HARGIN ŠVE 0,73 13. L. AERNI ŠVI 0,77 14. A. PINTURAULT FRA 0,78 ... 41. Š. HADALIN SLO 1,89 55. Ž. KRANJEC SLO 2,59 57. Ž. GROŠELJ SLO 2,74





