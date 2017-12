Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Nikola Vučević (levo) se bo vrnil šele ob koncu februarja. Foto: Reuters Dodaj v

Neverjetna smola Orlanda - poškodoval se je še center Vučević

Od udarne peterke ostal le še Payton

24. december 2017 ob 16:41

Center Orlanda Nikola Vučević si je na sobotni tekmi v Washingtonu zlomil kazalec na levi roki. Počivati bo moral od šest do osem tednov.

27-letni Črnogorec je parket zapustil sedem minut pred koncem prve četrtine. Zapletel se je s centrom Wizardsov Ianom Mahinmijem. Vučević je zapustil dvorano s povito roko, naslednji teden pa ga čaka operacija. Izbranci Franka Vogla so bili nemočni, izgubili so s 103:130.

Orlando, ki je odlično začel sezono, je zaradi številnih poškodb v veliki krizi. Najboljša strelca Evan Fournier in Aaron Gordon sta poškodovana. Fournier je zaradi poškodbe gležnja izpustil že osem tekem, Gordon pa zaradi poškodbe mečne mišice ni igral na štirih. Od 29. novembra manjka tudi Terrence Ross. Organizator igre Elfrid Payton je edini član prve peterke, ki je zdrav.

"Še nikoli v karieri nisem igral za ekipo, ki bi imela toliko poškodovanih igralcev. Zares imamo veliko smolo, saj bo večina nosilcev igre odsotna kar nekaj časa. Vse kaže, da v letošnji sezoni ne bomo prišli iz tega začaranega kroga," je pojasnil Vučević, ki v povprečju dosega 17,8 točke in 9,6 skoka na tekmo.

Orlando je izgubil zadnjih osem tekem in je padel na dno vzhodne konference (11 zmag in 23 porazov), slabši izkupiček imata le še Chicago in Atlanta.

