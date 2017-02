Poudarki Messi s 27. zadetkom s prostega strela popravil klubski rekord Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Stadion Balaidos v Vigu po ocenah mestnih oblasti ni dovolj varen. Foto: EPA Veselje Lionela Messija in Neymarja po zadetku za 2:0. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nevihta poškodovala streho in odpihnila tekmo Celta - Real

Torres dvakratni strelec ob zmagi Atletica nad Leganesom

4. februar 2017 ob 23:09

Vigo/Barcelona - MMC RTV SLO

Nedeljska tekma 21. kroga španskega nogometnega prvenstva med Celto Vigo in Real Madridom je bila preložena zaradi poškodovanega dela strehe v nevihti na stadionu Balaidos.

Mestne oblasti v Vigu na čelu z županom Abelom Caballerom so presodile, da stadion ni varen za obiskovalce in igralce. Petkovo srečanje med Deportivom La Coruno in Betisom je bilo prav tako preloženo, potem ko so pokrajino Galicija zajeli močni vetrovi s hitrostjo do 180 kilometrov na uro in odkrili dele strehe na stadionu Riazor.

Športni časnik Marca piše, da je bil Real proti preložitvi tekme, saj nima prostih terminov v zgoščenem urniku tekem. Tudi Celta še nastopa v evropskem tekmovanju, v 1/16 finala Evropske lige se bo pomerila s Šahtarjem iz Donjecka. Celta je prejšnji teden Real izločila v četrtfinalu španskega kraljevega pokala.

Real mora 22. februarja odigrati še preloženo tekmo proti Valencii, ki so jo decembra prestavili zaradi udeležbe kraljevega kluba na klubskem svetovnem prvenstvu.

Barca slavila s 3:0

Barcelona je v soboto doma brez pomoči najboljšega strelca Luisa Suareza (počitek) s 3:0 premagala Athletic Bilbao. V 18. minuti je mrežo Baskov po podaji Neymarja načel Paco Alcacer s svojim prvim ligaškim zadetkom po prestopu iz Valencie. Lionel Messi je v 40. minuti na 2:0 povišal s prostega strela, kar je bil njegov 27. gol iz takšnih položajev za Barco, s čimer je postal klubski rekorder. Prehitel je Ronalda Koemana. Končni izid je v 67. minuti po protinapadu in samostojnem prodoru postavil Aleix Vidal. Gostje so bili najnevarnejši na začetku tekme, ko je Raul Garcia med drugim zadel vratnico.

21. krog:

MALAGA - ESPANYOL 0:1 (0:1)

Piatti 17.

BARCELONA - ATHLETIC BILBAO 3:0 (2:0)

Alcacer 18., Messi 40., Vidal 67.

Barcelona: ter Stegen, Vidal, Pique (46./Mascherano), Umtiti, Mathieu, Rafinha (54./Rakitić), Andre Gomes, Arda Turan, Messi (64./Sergi Roberto), Paco Alcacer, Neymar.

Athletic Bilbao: Iraizoz, de Marcos, Yeray, Laporte, Balenziaga, San Jose (59./Benat), Iturraspe, Lekue (52./Aduriz), Raul Garcia (74./Eraso), Muniain, Williams.

Sodnik: Jose Luis Gonzalez Gonzalez

ATLETICO MADRID - LEGANES 2:0 (1:0)

Torres 15., 51.

VALENCIA - EIBAR 0:4 (0:2)

Enrich 28., 77., Gonzalez 45./11-m, Garcia 57.

RK: Soler 45./Valencia

Nedelja ob 12.00:

SEVILLA - VILLARREAL

Ob 16.15:

SPORTING GIJON - ALAVES

Ob 18.30:

REAL SOCIEDAD - OSASUNA

Ponedeljek ob 20.45:

GRANADA - LAS PALMAS

Preloženo:

DEPORTIVO - BETIS



CELTA VIGO - REAL MADRID

Lestvica:

REAL MADRID 19 14 4 1 51:17 46 BARCELONA 21 13 6 2 55:18 45 SEVILLA 20 13 3 4 43:28 42 ATLETICO MADRID 21 11 6 4 36:16 39 REAL SOCIEDAD 20 11 2 7 31:28 35 VILLARREAL 20 9 7 4 28:14 34 EIBAR 21 9 5 7 32:29 32 ESPANYOL 21 8 8 5 29:27 32 ATHLETIC BILBAO 21 9 5 7 26:25 32 CELTA VIGO 20 9 3 8 31:33 30 LAS PALMAS 20 7 7 6 31:31 28 ALAVES 20 5 9 6 17:20 24 REAL BETIS 20 6 5 9 21:31 23 MALAGA 21 5 7 9 28:35 22 DEPORTIVO 20 4 7 9 25:32 19 VALENCIA 20 5 4 11 29:40 19 LEGANES 21 4 6 11 15:35 18 SPORTING GIJON 20 3 4 13 20:39 13 OSASUNA 20 1 7 12 21:43 10 GRANADA 20 1 7 12 16:44 10

M. R.