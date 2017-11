Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Enes Kanter je bil strah in trepet pod obema obročema. Foto: Reuters Kristaps Porzingis si je zvil gleženj, toda rentgen je pokazal, da hujše poškodbe ni. Foto: Reuters Sorodne novice Cavsi ekspresno opravili z Miamijem; James izključen Dodaj v

New York nadigral Miami tudi brez Porzingisa

Goran Dragić dosegel šest točk

30. november 2017 ob 07:59

New York - MMC RTV SLO

Drugič v 24 urah so košarkarji Miamija doživeli visok poraz na srečanju, ki je bilo tudi tokrat odločeno že v prvem polčasu. In tudi v New Yorku je Goran Dragić ostal na enomestni številki.

Knicksi so do uspeha s 115:86 prišli, čeprav si je že v tretji minuti zvil gleženj Kristaps Porzingis in do konca ni več stopil na parket. V njegovi odsotnosti je v ospredje stopil Enes Kanter, ki je vknjižil 22 točk in 14 skokov. Turek se je vrnil po treh tekmah odsotnosti zaradi poškodbe in poskrbel za prvo zmago Knicksov v štirih obračunih. "Enes je bil danes pošast," je soigralca pohvalil Porzingis, ki naj bi se lahko na igrišče vrnil že na naslednji tekmi. New York je iz igre metal 60-odstotno, Miami le 38-odstotno.

Miami je tako kot večer prej v Clevelandu brez možnosti praktično ostal že v prvem polčasu, po katerem je zaostajal za 21 točk. Poznala se je odsotnost centra Hassana Whitesida. Tudi tokrat je zatajila predvsem prva peterka. Še najboljši je bil Josh Richardson s 13 točkami.

Dragić je v 23 minutah iz igre metal 3/12 in srečanje končal pri 6 točkah. Imel je še tri podaje in dva skoka. "Na zadnjih dveh tekmah nam ni uspelo ustaviti nikogar. Imam občutek, kot da nasprotniki igrajo 5 na 0. Koše dosegajo, kadar koli si želijo," je povedal Dragić. Prvi strelec Vročice je bil Kelly Olynyk z 18 točkami. Miami je predtem v Madison Square Gardnu slavil šestkrat zapored.

Največ točk v večeru je dosegel krilni center San Antonia LeMarcus Aldridge, ki je v zmagi nad Memphisom prispeval 41 točk. Le točko manj je dosegel košarkar Orlanda Aaron Gordon, ki je v zmagi nad Oklahomo vknjižil 40 točk in 15 skokov. Russell Westbrook je tekmo končal pri 38 točkah in 11 skokih.

NEW YORK - MIAMI 115:86

Kanter 22 in 14 skokov, Lee 17, Porzingis 3 (poškodoval se je v 3. minuti tekme); Olynyk 18, Dragić 6 (met iz igre: 3/12), 2 skoka, 3 podaje v 23 min.

DETROIT - PHOENIX 131:107

Jackson 23, Harris in Bradley po 20; Booker 22, Jackson 20.

ORLANDO - OKLAHOMA CITY 121:108

Gordon 40 in 15 skokov, Payton 19; Westbrook 37, 11 skokov, George 22.

PHILADELPHIA - WASHNGTON 118:113

Simmons 31 in 18 skokov, Embiid 25, 14 skokov, Šarić 24; Oubre 22, Beal 21.

TORONTO - CHARLOTTE 126:113

Lowry 36, DeRozan 30; Howard 22 in 10 skokov, Kaminsky in Lamb po 18.

HOUSTON - INDIANA 118:97

Harden 29, 10 podaj in 8 skokov, Capela 22 in 13 skokov; Young 23, Oladipo 19.

NEW ORLEANS - MINNESOTA 102:120

Holiday 27, Cousins (10 skokov) in Davis po 17; Wiggins 28, Butler 19.

DALLAS - BROOKLYN 104:109

Barnes 17, Kleber 16; Carroll 22, Dinwiddle 19, Booker 16 in 10 skokov.

SAN ANTONIO - MEMPHIS 104:95

Aldridge 41, Mills 13; Evans 22, Ennis 15.

LA LAKERS - GOLDEN STATE * 123:127

Ingram 32, Caldwell Pope in Clarkson po 21; Durant 29, Curry 28, Thompson 20.

* - po podaljšku

Tekme 30. novembra:

ATLANTA - CLEVELAND

BOSTON - PHILADELPHIA

DENVER - CHICAGO

PORTLAND - MILWAUKEE

LA CLIPPERS - UTAH

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 22 18 4 81,8 DETROIT PISTONS 20 14 6 70,0 CLEVELAND CAVALIERS 21 14 7 66,7 TORONTO RAPTORS 20 13 7 65,0 PHILADELPHIA 76ERS 20 12 8 60,0 INDIANA PACERS 22 12 10 54,5 MILWAUKEE BUCKS 19 10 9 52,6 WASHINGTON WIZARDS 21 11 10 52,4 -------------------------------------- NEW YORK KNICKS 21 11 10 52,4 MIAMI HEAT 21 10 11 47,6 ORLANDO MAGIC 22 9 13 40,9 CHARLOTTE HORNETS 20 8 12 40,0 BROOKLYN NETS 21 8 13 38,1 ATLANTA HAWKS 20 4 16 20,0 CHICAGO BULLS 19 3 16 15,8

ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 21 17 4 81,0 GOLDEN STATE WARRIORS 22 16 6 72,7 SAN ANTONIO SPURS 21 14 7 66,7 PORTLAND TRAILBLAZERS 21 13 8 61,9 MINNESOTA TIMBERWOLVES 22 13 9 59,1 DENVER NUGGETS 20 11 9 55,0 NEW ORLEANS PELICANS 21 11 10 52,4 UTAH JAZZ 21 10 11 47,6 -------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 19 8 11 42,1 OKLAHOMA CITY THUNDER 20 8 12 40,0 LOS ANGELES LAKERS 21 8 13 38,1 MEMPHIS GRIZZLIES 20 7 13 35,0 PHOENIX SUNS 23 8 15 34,8 SACRAMENTO KINGS 21 6 15 28,6 DALLAS MAVERICKS 22 5 17 22,7

R. K.