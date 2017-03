Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Derrick Rose je bil s 27 točkami (12/17 za dve) prvi strelec tekme. Vpisal je še štiri skoke in šest podaj. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Newyorška pomoč Miamiju, San Antonio nadigral Cleveland

Westbrookov trojni dvojček številka 37

28. marec 2017 ob 07:57

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so v boju za končnico dobili pomoč New Yorka, ki je premagal Detroit s 109:95. San Antonio je dokazal svojo moč in se poigral s Clevelandom (103:74).

Prvi trije zvezdniki Knicksov Derrick Rose (27), Kristaps Porzingis (25) in Carmelo Anthony (21) so skupaj dali 73 točk. Anthony se je vrnil po dveh tekmah, ki ju je presedel zaradi težav s kolenom, in dal svoj delež k prekinitvi serije petih porazov. Pistonsi nadaljuje z negativnim nizom, saj so klonili četrtič zapored, četrtič zapored pa so poraženi zapustili "Meko košarke", Madison Square Garden.

New York je v prvem polčasu metal 60-odstotno, v drugem delu pa je bila ključna obramba, ko so gostje dali skupaj le 36 točk, toliko, kot so jih dosegli v prvi četrtini. "Premalo smo bili borbeni in smo popuščali. Zadnje štiri ali pet tekem je bil zelo težkih. Nismo pokazali prave želje," je po tekmi povedal center Pistonsov Andre Drummond.

Detroit zdaj za Miamijem (35 zmag, 38 porazov), ki drži osmo mesto, ki še vodi v končnico, zaostaja dva odstotka. Vmes so še Bullsi, ki imajo poraz več od Miamija. Že v torek bodo v Detroitu gostovali Heati. Pistonsi so sicer v zadnjem času kljub ugodnemu razporedu povsem razglašeni. V napadu ne steče in tako so klonili proti Brooklynu, Chicagu in Orlandu, dve od teh ekip sta na zadnjih mestih Vzhoda. Saša Vujačić je v domači vrsti na parketu preživel minuto in zgrešil edini poskus izza črte, na drugi strani pa je Beno Udrih igral 12 minut in šestim točkam dodal po tri skoke in podaje.

Tekme 27. marca:

TORONTO - ORLANDO 131:112

DeRozan 36, Valančiunas 17; Payton 22.



NEW YORK - DETROIT 109:95

Rose 27, Porzingis 25 ... Vujačić (0/1 za tri) 1 minuta; Morris 20 ... Udrih 6 (3/4 za dve), 3 skoki in 3 podaje v 12 minutah.



SAN ANTONIO - CLEVELAND 103:74

Leonard 25, Aldridge in Gasol po 14; James 17.



DALLAS - OKLAHOMA 91:92

Noel in Matthews po 15; Westbrook 37, 13 skokov in 10 podaj, Oladipo 15.

SACRAMENTO - MEMPHIS 91:90

Collison 23, Hield 14; Conley 22.



UTAH - NEW ORLEANS 108:100

Gobert (19 skokov) in Hood po 20; Davis 36 in 17 skokov.



Tekme 28. marca:

VZHODNA KONFERENCA T Z P % BOSTON CELTICS * 74 48 26 64,9 CLEVELAND CAVALIERS * 73 47 26 64,4 WASHINGTON WIZARDS * 73 45 28 61,6 TORONTO RAPTORS * 74 45 29 60,8 ATLANTA HAWKS 73 37 36 50,7 MILWAUKEE BUCKS 73 37 36 50,7 INDIANA PACERS 73 37 36 50,7 MIAMI HEAT 73 35 38 47,9 ------------------------------------- CHICAGO BULLS 74 35 39 47,3 DETROIT PISTONS 74 34 40 45,9 CHARLOTTE HORNETS 73 33 40 45,2 NEW YORK KNICKS 74 28 46 37,8 PHILADELPHIA 76ERS 73 27 46 37,0 ORLANDO MAGIC 74 27 47 36,5 BROOKLYN NETS 73 16 57 21,9 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 73 59 14 80,8 SAN ANTONIO SPURS * 73 57 16 78,1 HOUSTON ROCKETS * 73 51 22 69,9 UTAH JAZZ * 74 45 29 60,8 LOS ANGELES CLIPPERS * 75 44 31 58,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 73 42 31 57,5 MEMPHIS GRIZZLIES 74 40 34 54,1 PORTLAND TRAILBLAZERS 73 35 38 47,9 ------------------------------------- DENVER NUGGETS 73 35 38 47,9 DALLAS MAVERICKS 73 31 42 42,5 NEW ORLEANS PELICANS 74 31 43 41,9 SACRAMENTO KINGS 74 29 45 39,2 MINNESOTA TIMBERWOLVES 72 28 44 38,9 PHOENIX SUNS 74 22 52 29,7 LOS ANGELES LAKERS 73 21 52 28,8 * - v končnici

