Nezaželeni Kronaveter in novinec Ilić zadela za zmago Olimpije

Elsner zadovoljen z določenimi obdobji tekme

9. februar 2017 ob 21:48

Belek - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije so odigrali prvo pripravljalno tekmo v Beleku. Z 2:0 so premagali moskovski Dinamo, ki zanesljivo vodi v drugi ruski ligi.

Moskovčani so bili večino obračuna podjetnejši, Ljubljančani pa so izkoristili priložnosti. V 78. minuti je slovenske prvake v vodstvo popeljal Rok Kronaveter, ki je jesenski del končal v sporu z navijači, v 90. minuti pa je zadel Branko Ilić, nova okrepitev zmajev.

Uvodni del obračuna je pripadel Moskovčanom, ki so prek nekdanjega napadalca zagrebškega Dinama Fatosa Bećiraja že v drugi minuti nevarno ogrozili ljubljanska vrata, a je poskus Črnogorca končal tik ob levi vratnici. V 13. minuti je zaradi poškodovanega gležnja zelenico zapustil Blessing Eleke. V prvem delu sta po pol ure igre lepo kombinirala Daniel Avramovski in Kinglsey Boateg, Danijel Miškić je prišel do strela, a meril prek vrat. Dve lepi priložnosti gostov je zaustavil Rok Vodišek.

V 70. minuti je Luka Elsner premešal postavo svojega moštva. V 72. minuti je do strela z razdalje prišel Aleksander Tašajev, a je bil na mestu Aleksander Šeliga. V 78. minuti je Kronaveter presenetil Antona Šunina, ki je slabo posredoval. Kronaveter je ob koncu rednega dela izvedel kot, žoga pa je prišla do osamljenega Ilića, ki je postavil končni izid tekme.

"Glede na to, da smo v fazi uigravanja moštva, sem s predstavo svojih varovancev v določenih obdobjih tekme zadovoljen. Jasno je, da nam manjka še precej stvari, da bi uvodni krog spomladanskega dela prvenstva pričakali v optimalni formi. Na začetku tekme smo preveč spoštovali nasprotnika zaradi njegove bogate zgodovine in kakovosti, v nadaljevanju, ko smo se sprostili in začeli izvajati določene mehanizme v igri, pa tudi prihajali do zanimivih situacij pred njihovimi vrati, ki nam vlivajo dodatno samozavest za nadaljnje delo. Ko bomo pretok žoge spravili na višjo raven, bo tudi igra v napadu precej lepša za oko," je povedal trener Olimpije Luka Elsner.

T. J.