James Feldeine je proti Ljubljančanom dosegel 13 točk. Foto: Crvena zvezda mts Čestitke Crveni zvezdi za zmago. Menim, da so moji igralci izpolnili vse dogovore. Vseeno bi lahko nekatere stvari ob koncu tretje četrtine naredili bolje. Izgubili smo ritem, oni pa so pobegnili na šest točk razlike, nato še na devet. To je proti Crveni zvezdi v zadnji četrtini težko nadoknaditi. Bližajo se za nas pomembnejše tekme in upam, da bomo proti Mega Bemaxu ponovili to predstavo. Gašper Okorn, trener Petrol Olimpije Devin Oliver je v Beogradu dosegel osem točk. Foto: Crvena zvezda mts Igrali smo zelo dobro in bili v igri skozi celotno tekmo. Igrali smo proti vodilnemu moštvu na lestvici. V zadnji četrtini smo naredili nekaj napak in izgubili nekaj žog, kar je bilo preveč proti takemu nasprotniku. Talor Battle, organizator igre Petrol Olimpije Nemanja Dangubić, ki je v ključnih trenutkih dosegel nekaj zelo pomembnih košev, v boju z Domnom Lorbkom. Foto: Crvena zvezda mts

Nezbranost Petrol Olimpijo pokopala v Beogradu

Crvena zvezda boljša od slovenskih prvakov

2. januar 2018 ob 18:26,

zadnji poseg: 2. januar 2018 ob 22:33

Beograd - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so izgubili tekmo 14. kroga Lige ABA. V Beogradu jih je z 80:76 premagala Crvena zvezda.

Ljubljančanom, ki so v srbski prestolnici sicer prikazali všečno igro, letos v Jadranski ligi ne gre vse po načrtih. V Beogradu so v prvem polčasu igrali odlično, v tretji četrtini so nato malce popustili, a so imeli v zadnjih desetih minutah še vedno kopico priložnosti za vrnitev, morda celo za preobrat, vendar jih niso izkoristili.

Jurček zapustil zmajevo gnezdo

Branilec Žiga Jurček je uradno zapustil Petrol Olimpijo, so sporočili iz kluba. Igralec in vodstvo kluba sta se dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe.

Prvo ime srečanje je bil Taylor Rochestie, ki je zbral 16 točk, po 13 sta jih ob zmagi gostiteljev dosegla še James Feldeine in Nemanja Dangubić. Pri zmajih sta bila najučinkovitejša Jordan Morgan in Jan Špan, ki sta dosegla po 15 točk, 12 jih je dodal Domen Lorbek, Roko Badžim 9.

+2 za Olimpijo po prvi četrtini

Ljubljančani so v prvi četrtini prikazali solidno igro, ne le v napadu, tudi v obrambi. Po trojki Jana Špana in košu Jordana Morgana so povedli s 4:9, nato kar tri minute niso dosegli koša, gostitelji pa so z delnim izidom 8:0 smuknili v prednost. Vseeno so varovanci Gašperja Okorna četrtino končali s košem prednosti, po izenačujoči trojki Dylana Ennisa je s polaganjem ob sireni za vodstvo +2 poskrbel Talor Battle (16:18).

Bjelica postavil izid ob polčasu

V nadaljevanju so se košarkarji Crvene zvezde razigrali, a se jim kljub vsemu ni uspelo odlepiti od slovenskega prvaka. Zadeli so tri zaporedne trojke, po zadnji, ki jo je dosegel Nemanja Dangubić, so povedli za štiri (35:31), a se je Olimpija vrnila in izid po Battlovem košu izenačila na 37. Rezultat se nato skoraj dve minuti ni spremenil, vse do trojke Milka Bjelice (40:37), ki je postavil tudi izid ob polčasu.

+6 Beograjčanov po 30 minutah

Ljubljančani so tretjo četrtino odprli z delnim izidom 4:0, lahko bi povedli tudi z višjo razliko, vendar niso izkoristili številnih zgrešenih metov nasprotnika. Ekipi sta si izmenjavali vodstvo, nato pa so gostitelji na krilih Mathiasa Lessorta in Branka Lazića z delnim izidom 10:4 zaključili tretjo četrtino (62:56).

Olimpiji v končnici manjkala zbranost

V zadnji četrtini so gostitelji dvakrat vodili za devet točk, a se zeleno-beli niso dali, po štirih zaporednih točkah Oliverja (73:68) je domači trener Dušan Alimpijević zahteval minuto odmora, po kateri so se njegovi varovanci osredotočali le za mete za tri točke. Iz nekaj poskusov je bil uspešen zgolj Dejan Davidovac, ki je zadel takoj po odmoru, zapravljenih napadov pa gostom ni uspelo izkoristiti za vrnitev.

Domen Lorbek jih približal na tri točke zaostanka (76:73), a za kaj več je slovenskim prvakom v končnici tekme zmanjkalo predvsem - zbranosti.

Liga ABA, 14. krog

CRVENA ZVEZDA - PETROL OLIMPIJA

80:76 (16:18, 24:19, 22:19, 18:20)

Rochestie 16, Feldeine in Dangubić po 13; Morgan (11 skokov) in Špan po 15, Lorbek 12, Badžim 9, Battle in Oliver po 8, Hrovat 5, Radulović 4.

ZADAR - MZT SKOPJE

105:80 (32:14, 23:27, 25:21, 25:18)



MORNAR - MEGA BEMAX

87:83 (18:25, 27:23, 24:19, 18:16)



IGOKEA - CEDEVITA

61:69 (18:15, 12:18, 12:13, 19:23)



FMP - PARTIZAN

83:71 (17:17, 24:24, 27:21, 15:9)



CIBONA - BUDUĆNOST

87:93 (17:17, 23.22, 22:26, 25:28)

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 12 2 123 26 BUDUCNOST 12 2 120 26 CEDEVITA 11 3 104 25 FMP 7 7 34 21 ZADAR 7 7 6 21 MORNAR 7 7 -55 21 PARTIZAN 6 8 14 20 CIBONA 6 8 -40 20 IGOKEA 5 9 -43 19 PETROL OLIMPIJA 5 9 -60 19 MEGA BEMAX 4 10 -26 18 MZT SKOPJE 2 12 -177 16

Mitja Lisjak