NHL: Nashville ugnal presenetljivi Buffalo

Tampa utrdila vodstvo na vrhu Atlantika, Vzhoda in celotne lige

4. december 2018 ob 08:21

Nashville - MMC RTV SLO, STA

Tampa Bay je v gosteh s 5:1 nadigrala New Jersey Devils in je z 41 točkami na čelu Lige NHL. Dve točki manj ima vodilno moštvo Zahoda Nashville, ki je doma z 2:1 ugnal letos presenetljivi Buffalo.

Predatorsi so imeli pred tekmo tako kot Sabrsi 37 točk. Buffalo je po nizu 10 zmag doživel tretji zaporedni neuspeh. "To je bila verjetno naša najboljša igra v obrambi v tej sezoni. Res smo se potrudili in četudi so tekmeci v zadnji tretjini pritisnili na nas, so na moja vrata sprožili le pet strelov," je dejal vratar Nashvilla Pekka Rinne (21 obramb). Švicar Kevin Fiala je že v 17. minuti druge tretjine odločil dvoboj za končni izid 2:1.

Porazni Vragi niso bili kos Strelam

Rus Nikita Kučerov je bil z golom in tremi podajami udeležen v skoraj vseh uspešnih akcijah Tampe in je vsaj točko dosegel na zadnjih desetih dvobojih. Brayden Point je dodal gol in dve podaji, Steven Stamkos po en gol in asistenco, Louis Domingue pa je ubranil 26 strelov. Premagal ga je le Rus Jegor Jakovljev za svoj prvi zadetek v dresu New Jerseyja. Devils bodo po šestem zaporednem porazu naslednjič prekrižali palice z Los Angelesom v noči na petek po slovenskem času.

V Dallasu se je končal zmagoviti niz Edmontona, ki ni bil kos razpoloženim Teksašanom (4:1). Kapetan Zvezd Jamie Benn je zadel petič na zadnjih šestih tekmah, med strelce pa so se vpisali še Jason Dickinson, Brett Ritchie in Esa Lindell za tretjo zmago zvezd v nizu. Ruski vratar Anton Hudobin je ubranil 28 strelov, plošček mu je pet minut in pol pred koncem v mrežo poslal le Kanadčan Jujhar Khaira.

Pričakuje se širitev lige z 32. klubom v Seattlu

Oči ljubiteljev NHL-a so sicer usmerjene v letovišče Sea Island v ameriški zvezni državi Georgii, kjer zaseda vodstvo lige z vsemi lastniki moštev. V torek bodo namreč glasovali o razširitvi NHL-a na 32 moštev, pri čemer bo nov klub vzpostavljen v Seattlu.

Tekme 3. decembra:

NEW JERSEY - TAMPA BAY 1:5



NASHVILLE - BUFFALO 2:1



DALLAS - EDMONTON 4:1

Vrhunci tekme Predators - Sabres 2:1

Tekme 4. decembra:

FLORIDA - BOSTON

NY ISLANDERS - WINNIPEG



PITTSBURGH - COLORADO

COLUMBUS - CALGARY



BUFFALO - TORONTO

MONTREAL - OTTAWA



DETROIT - TAMPA BAY

VANCOUVER - MINNESOTA



VEGAS - WASHINGTON

LOS ANGELES - ARIZONA

VZHOD T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 28 20 7 1 41 TORONTO MAPLE LEAFS 27 19 8 0 38 BUFFALO SABRES 28 17 8 3 37 WASHINGTON CAPITALS 26 15 8 3 33 COLUMBUS BLUE JACKETS 26 15 9 2 32 BOSTON BRUINS 26 14 8 4 32 NEW YORK ISLANDERS 25 13 9 3 29 MONTREAL CANADIENS 27 12 10 5 29 ------------------------------------- NEW YORK RANGERS 28 13 12 3 29 CAROLINA HURRICANES 26 12 10 4 28 OTTAWA SENATORS 27 12 12 3 27 DETROIT RED WINGS 27 12 12 3 27 PITTSBURGH PENGUINS 25 10 10 5 25 FLORIDA PANTHERS 25 10 10 5 25 PHILADELPHIA FLYERS 25 11 12 2 24 NEW JERSEY DEVILS 26 9 12 5 23 ZAHOD T Z P PK To NASHVILLE PREDATORS 28 19 8 1 39 COLORADO AVALANCHE 27 16 6 5 37 WINNIPEG JETS 26 16 8 2 34 CALGARY FLAMES 27 16 9 2 34 DALLAS STARS 28 15 10 3 33 ANAHEIM DUCKS 29 14 10 5 33 SAN JOSE SHARKS 28 13 10 5 31 MINNESOTA WILD 26 14 10 2 30 ------------------------------------- VEGAS GOLDEN KNIGHTS 28 14 13 1 29 EDMONTON OILERS 27 13 12 2 28 ARIZONA COYOTES 25 12 11 2 26 VANCOUVER CANUCKS 29 11 15 3 25 CHICAGO BLACKHAWKS 28 9 14 5 23 ST. LOUIS BLUES 25 9 13 3 21 LOS ANGELES KINGS 27 10 16 1 21

